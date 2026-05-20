Mihai Stoica, verdict necruţător pentru Universitatea Craiova: “Zero şanse”

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB

Mihai Stoica a recunoscut că Universitatea Craiova a meritat să câştige titlul în Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a vorbit şi despre şansele pe care oltenii le au în cupele europene, acolo unde vor evolua în preliminariile Champions League.

Oficialul roş-albaştrilor nu le dă însă nicio şansă oltenilor de a ajunge în competiţia supremă din Europa, dar a fost mult mai “darnic” atunci când a vorbit despre Europa League şi Conference League.

Mihai Stoica, categoric în privinţa şanselor Craiovei în preliminariile Champions League: “Ştiu cu ce se mănâncă astea”

“Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League. Eu zic așa: 65% Conference, 34,9 Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off de Champions League, cu oricine joci.

Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Universitatea Craiova începe preliminariile Champions League încă din turul 1. Tragerea la sorți este programată pentru data de 16 iunie și va avea loc la Nyon (Elveția).