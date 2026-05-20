Mihai Stoica, verdict necruţător pentru Universitatea Craiova: “Zero şanse”

Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 22:20

Mihai Stoica este preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB / Sport Pictures

Mihai Stoica a recunoscut că Universitatea Craiova a meritat să câştige titlul în Liga 1. Preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB a vorbit şi despre şansele pe care oltenii le au în cupele europene, acolo unde vor evolua în preliminariile Champions League.

Oficialul roş-albaştrilor nu le dă însă nicio şansă oltenilor de a ajunge în competiţia supremă din Europa, dar a fost mult mai “darnic” atunci când a vorbit despre Europa League şi Conference League.

Mihai Stoica, categoric în privinţa şanselor Craiovei în preliminariile Champions League: “Ştiu cu ce se mănâncă astea”

“Universitatea Craiova a meritat pe deplin titlul. Dar are zero șanse în Champions League. 0,01% șanse să se califice în faza principală a Champions League. Eu zic așa: 65% Conference, 34,9 Europa League, 0,1% Champions League. Eu știu ce înseamnă play-off de Champions League, cu oricine joci.

Slovan Bratislava s-ar putea să fie spulberată de alte echipe în turul 3, nu o văd în play-off, să fie adversar pentru Craiova. Știu cu ce se mănâncă astea”, a declarat Mihai Stoica, la primasport.ro.

Universitatea Craiova începe preliminariile Champions League încă din turul 1. Tragerea la sorți este programată pentru data de 16 iunie și va avea loc la Nyon (Elveția).

Oltenii vor fi cap de serie în cadrul tragerii la sorți, având un coeficient de 10,500. Pentru prezența în turul al doilea, campioana României s-ar putea duela cu Inter Club d’Escaldes, fosta adversară a FCSB-ului.

Cum ar putea arăta urnele pentru primul tur UCL

Urna capilor de serie:

  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • KuPS Kuopio (Finlanda)
  • FC Drita (Kosovo)*
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar)
  • FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)
  • Vikingur Reykjavik (Islanda)
  • Kairat Almaty (Kazahstan)
  • Universitatea Craiova (România)
  • Riga FC (Letonia)
  • Klaksvik (Islanda)
  • Flora Talin (Estonia)
  • Larne FC (Irlanda de Nord)
  • Petrocub Hîncești (Moldova)
  • The New Saints (Țara Galilor)

Urna 2:

  • Inter Club d’Escaldes (Andorra)*
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Ararat-Armenia (Armenia)*
  • Differdange 03 (Luxemburg)*
  • Sabah FK (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska Niksic (Muntenegru)*
  • ETO Gyor (Ungaria)*
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)*
  • Tre Fiori (San Marino)
  • Elbasani (Albania)*
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)*
  • ML Vitebsk (Belarus)
