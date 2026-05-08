Imagini rare cu Prinţul William! Moştenitorul tronului Marii Britanii, “explozie” de bucurie în lojă

Bogdan Stănescu Publicat: 8 mai 2026, 10:48

Prinţul William, în lojă, la meciul favoritei sale, Aston Villa, din semifinalele Europa League / Profimedia Images

Cunoscut ca un mare fan al lui Aston Villa, Prinţul William (43 de ani) a încălcat protocolul regal şi a făcut show în tribune, la meciul echipei sale favorite din semifinala Europa League. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Prinţul William a ignorat şi faptul că Villa juca împotriva unei alte echipe engleze, Nottingham Forest. După 0-1 în tur, Aston Villa a “spulberat-o” pe Nottingham Forest în returul semifinalei. A învins-o cu 4-0 în retur şi s-a calificat în finala Europa League, spre fericirea Prinţului William.

Prinţul William a “explodat” de bucurie în lojă, la victoria favoriţilor săi!

La golurile favoriţilor săi, Prinţul William a “explodat” de bucurie în lojă. Prinţul William a mai fost văzut reacţionând ca un mare suporter, în tribune, şi în sezonul trecut, la un meci din sferturile Champions League dintre Aston Villa şi PSG.

Aston Villa mai are un singur meci până la câştigarea Europa League. Villa o va întâlni în finala competiţiei pe Freiburg miercuri, 20 mai, de la ora 22:00 (n.r: ora României). Sunt şanse mari ca în lojă, la finală, să se afle şi Prinţul William, marele fan al lui Villa.

Protocolul regal recomandă ca alteţele să fie reţinute în public, dar Prinţul William le încalcă atunci când e vorba de fotbal.

Prinţul William este moştenitorul tronului Marii Britanii. Rege este tatăl lui, Charles al III-lea. Fratele lui William, Harry, a ieşit din familia regală după căsătoria cu Meghan Markle.

