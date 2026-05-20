Home | Fotbal | Liga 1 | Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova

Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova

Radu Constantin Publicat: 20 mai 2026, 11:22

Comentarii
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova

Assad Al Hamlawi, după un gol marcat pentru Universitatea Craiova / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sezonul excelent reușit de Universitatea Craiova începe să producă efecte și pe piața transferurilor. Unul dintre cei mai apreciați jucători ai oltenilor, Assad Al-Hamlawi, a intrat în atenția mai multor cluburi din străinătate după evoluțiile foarte bune din actuala stagiune.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul în vârstă de 25 de ani a avut un rol decisiv în parcursul Craiovei, contribuind din plin la cucerirea eventului. Cu 11 goluri marcate în campionat, Al-Hamlawi a devenit golgheterul echipei și unul dintre cei mai eficienți atacanți din Liga 1. Fotbalistul palestinian ar putea face în această vară pasul către un campionat mai puternic.

Potrivit gsp.ro, AEK Athena îl monitorizează atent pe atacantul Universității Craiova. Grecii îl urmăresc de câteva săptămâni și îl consideră una dintre principalele variante pentru întărirea compartimentului ofensiv.

Totuși, negocierile se anunță dificile. AEK ar fi dispusă să ofere maximum 1,6 milioane de euro, sumă considerată insuficientă de oficialii olteni.

AEK Atena a cucerit titlul de campioană în Grecia și are asigurat loc de Liga Campionilor. La AEK Atena joacă și românul Răzvan Marin.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Observator
O angajată a Poştei Române, reţinută după jaful istoric de la Timişoara. Ar fi fost "omul din interior"
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din instituție: nu e Ciprian Ciucu
13:20

Elveţia a anunţat lotul pentru Campionatul Mondial 2026. Vedetele de pe lista lui Murat Yakin
13:18

Gică Hagi, anunț important înainte de debutul pe banca României. Convocările, influențate de barajul de Conference
12:45

Mihai Stoica l-a taxat dur pe Bogdan Andone după ce a refuzat FCSB: “Păi e frumos?”
12:42

Cutremur la HC Dunărea Brăila! Procurorii au descins la CJ Brăila
12:18

EXCLUSIVOana Manea anunţă cum poate CSM Bucureşti să o bată pe Gyor în finala Ligii Campionilor: “Asta va conta”
12:11

Face presiuni să plece de la FCSB. Jucătorul vrea să se transfere urgent
Vezi toate știrile
1 Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea 2 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 3 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 4 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 5 Gabi Tamaş revine în fotbalul românesc. Cu ce echipă bate palma 6 Gigi Becali transferă un atacant din Liga 1. Au început negocierile: “Sunt discuții”
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euroRobert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro