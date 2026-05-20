Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova

Sezonul excelent reușit de Universitatea Craiova începe să producă efecte și pe piața transferurilor. Unul dintre cei mai apreciați jucători ai oltenilor, Assad Al-Hamlawi, a intrat în atenția mai multor cluburi din străinătate după evoluțiile foarte bune din actuala stagiune.
Atacantul în vârstă de 25 de ani a avut un rol decisiv în parcursul Craiovei, contribuind din plin la cucerirea eventului. Cu 11 goluri marcate în campionat, Al-Hamlawi a devenit golgheterul echipei și unul dintre cei mai eficienți atacanți din Liga 1. Fotbalistul palestinian ar putea face în această vară pasul către un campionat mai puternic.
Potrivit gsp.ro, AEK Athena îl monitorizează atent pe atacantul Universității Craiova. Grecii îl urmăresc de câteva săptămâni și îl consideră una dintre principalele variante pentru întărirea compartimentului ofensiv.
Totuși, negocierile se anunță dificile. AEK ar fi dispusă să ofere maximum 1,6 milioane de euro, sumă considerată insuficientă de oficialii olteni.
AEK Atena a cucerit titlul de campioană în Grecia și are asigurat loc de Liga Campionilor. La AEK Atena joacă și românul Răzvan Marin.
- Mihai Stoica l-a taxat dur pe Bogdan Andone după ce a refuzat FCSB: “Păi e frumos?”
- Face presiuni să plece de la FCSB. Jucătorul vrea să se transfere urgent
- Mihai Stoica, dezvăluiri din culise. Cum a decurs primul antrenament al lui Marius Baciu la FCSB: “Am tras cu ochiul”
- Oficial! Primul transfer făcut de Dinamo. “Drumul adevărat abia acum începe!”
- Ziua “Z” pentru Daniel Pancu. Când își anunță antrenorul lui CFR Cluj viitorul: “Ne-a promis asta”