Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 14:52

Joyskim Dawa vrea să plece de la FCSB. Foto: Sport Pictures

Joyskim Dawa (30 de ani), cel care a fost un nume important pentru cei de la FCSB în cele 2 sezoane în care a fost câştigat titlul, pare decis să nu mai rămână şi din stagiunea viitoare la gruparea bucureşteană.

Dawa vrea să plece de la FCSB

Transferat de la FC Botoşani de FCSB, Joyskim Dawa a reuşit să fie o piesă importantă pentru formaţia roş-albastră, însă ultimul sezon a fost unul în care africanul nu a putut să-şi ajute foarte mult colegii din cauza problemelor medicale. El s-a recuperat acum pe final de stagiune şi fotbalistul îşi doreşte să înceapă o nouă aventură în carieră.

Presa africană scrie că jucătorul nu-şi mai doreşte să joace în Liga 1, la FCSB, pentru că şi-a îndeplinit toate obiectivele alături de echipă. Conform sursei citate, se pare că suma pentru care bucureştenii îl vor vinde este de 3,5 milioane de euro.

  • 350.000 de euro a plătit FCSB celor de la FC Botoşani pentru transferul lui Dawa din 2022.

Unde ar putea ajunge Dawa. Formaţiile care îl vor pe jucătorul de la FCSB

Chiar dacă nu a evoluat foarte mult în această stagiune, Dawa rămâne un fotbalist interesant pentru formaţiile din afara României. Astfel, pentru transferul său sunt interesate grupări din Turcia, Rizespor fiind cea mai probabilă destinaţie pentru jucătorul de la trupa bucureşteană.

De asemenea, se pare că acesta este şi pe lista lui PAOK, formaţie antrenată de Răzvan Lucescu, mai precizează sursa citată, cât şi pe lista celor de la Panathinaikos, rivala grupării din Salonic. Urmează ca următorul club al jucătorului să fie stabilit după barajul de calificare în Conference League pe care FCSB îl va juca. În trecut, s-a mai scris şi despre un posibil interes al celor de la Lyon pentru fundaşul african, însă nimic nu s-a materializat.

