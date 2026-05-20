Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 22:30

Cum a ajuns FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg

Meciul FCSB - Feyenoord a primit o menţiune specială în programul de meci.

Finala Europa League de la Istanbul, dintre Aston Villa şi Freiburg, a avut şi “prezenţă” românească, Mircea Lucescu şi cei de la FCSB fiind menţionaţi de cei de la UEFA.

Meciul dintre FCSB şi Feyenoord, de la Bucureşti, a fost menţionat în programul de meci făcut de UEFA

FCSB a participat în acest an în Europa League, în faza grupei principale, însă nu a reuşit să se califice mai departe. Totuşi, formaţia bucureşteană a avut un meci de poveste, pe Arena Naţională, împotriva celor de la Feyenoord, care s-a terminat cu victoria trupei care era pregătită atunci de Elias Charalambous, 4-3.

Cei de la UEFA au ţinut să menţioneze această partidă în programul de meci, fiind unul dintre momentele sezonului. FCSB a întors scorul defavorabil în ultimele 20 de minute, când erau conduşi cu 3-1, şi în prelungiri au obţinut toate cele 3 puncte datorită reuşitei lui Florin Tănase.

FCSB a ajuns în programul de meci făcut de UEFA înainte de finala Europa League.

UEFA nu a uitat nici de Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu a zguduit lumea fotbalului, iar cei de la UEFA au ţinut, încă o dată, să-i cinstească memoria fostului antrenor legendar al României. După ce la partidele din Champions League disputate la câteva zile de la moartea sa au fost minute de reculegere, acum un articol în care s-a vorbit de “Il Luce” a fost în programul de meci.

De altfel, au fost trimise coroane de flori, la Bucureşti, atât de la FIFA, cât şi de la UEFA, la priveghiul organizat pe Arena Naţională, unde peste 15.000 de români şi-au luat rămas bun de la legendarul fost antrenor.

Omagiu pentru Mircea Lucescu în programul de meci al finalei Europa League.
