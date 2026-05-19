Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea

Ioan Varga se pregăteşte să cedeze 39% din acțiunile clubului unor oameni de afaceri din Elveția, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro! Mutarea a fost confirmată chiar de omul de afaceri.
„Am în perspectivă, pentru a întări consistența lotului și a puterii financiare, în afară de ceea ce suplinesc eu, am o opțiune cu un prieten drag mie, este o companie financiară din Elveția, care mi-a propus să vină partener.
După ce voi termina treaba în Africa, adică săptămâna viitoare, voi veni cu un răspuns.
Dar asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată.
Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească.
Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți”, a declarat Varga, citat de fanatik.ro.
De ce Varga cedează 39% din acţiuni? Patronul a explicat că el va păstra un pachet similar de acţiuni, iar restul sunt deţinute de alţi acţionari.
„Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri.
Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an.
Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului.
Vor fi vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero”, a mai spus Varga.
