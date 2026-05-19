Home | Fotbal | Liga 1 | Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea

Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea

Radu Constantin Publicat: 19 mai 2026, 18:50

Comentarii
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea

Neluţu Varga / Antena Sport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ioan Varga se pregăteşte să cedeze 39% din acțiunile clubului unor oameni de afaceri din Elveția, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro! Mutarea a fost confirmată chiar de omul de afaceri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Am în perspectivă, pentru a întări consistența lotului și a puterii financiare, în afară de ceea ce suplinesc eu, am o opțiune cu un prieten drag mie, este o companie financiară din Elveția, care mi-a propus să vină partener.

După ce voi termina treaba în Africa, adică săptămâna viitoare, voi veni cu un răspuns.

Dar asta nu înseamnă că vând clubul. Înseamnă că îi voi da din procentele mele și suplinim clubul să nu mai aibă datorii niciodată.

Să nu mai aibă stresul ăsta a întârzierii salariilor. Pentru că la noi mereu s-au plătit salariile și au fost salariile cele mai mari. Faptul că nu am putut să le țin în ultima perioadă, la termen, lunar, asta înseamnă greutate sufletească.

Reclamă
Reclamă

Mie sincer nu îmi place. Mi-aș dori să plătesc la zi, la minut. Dar apar greutăți”, a declarat Varga, citat de fanatik.ro.

De ce Varga cedează 39% din acţiuni? Patronul a explicat că el va păstra un pachet similar de acţiuni, iar restul sunt deţinute de alţi acţionari.

„Am stabilit că va fi 39%. Eu să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri.

Fenomen rar în Marea Neagră. Cum a "prins" apa o culoare turcoaz spectaculoasăFenomen rar în Marea Neagră. Cum a "prins" apa o culoare turcoaz spectaculoasă
Reclamă

Bani în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an.

Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului.

Vor fi vreo 40 de milioane de euro în primă fază. Din aceștia se vor plăti toate datoriile la zi și din care începem o nouă eră, de la zero”, a mai spus Varga.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Observator
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
Fanatik.ro
Cadou de nuntă incredibil primit de Marius Baciu, noul antrenor al lui FCSB, de la Gigi Becali! S-a întâmplat la 4 zile de la eveniment
19:45

VideoRoad to America: Ultimul Dans
19:41

MM Stoica a vrut să dea lovitura. Antrenorul de la AC Milan dorit la FCSB
19:35

VIDEOItalia – Norvegia 0-4, la Campionatul Mondial de hochei. De la 21:20 e Slovenia – Slovacia
19:07

Antonio Conte a decis: pleacă de la Napoli! Unde ar putea ajunge
18:57

Carlos Alcaraz s-a retras de la Wimbledon! Anunț devastator făcut de dublul-campion de la All England Club
18:39

OFICIAL | Marius Baciu e noul antrenor al FCSB-ului! Anunţul echipei patronate de Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Primul nume mare care vrea să plece de la FCSB! PAOK, interesată de transfer 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român