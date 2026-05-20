Freiburg – Aston Villa, finala Europa League (LIVE TEXT, 22:00). Nemții, față în față cu specialistul Unai Emery

Prima competiție europeană care urmează să tragă cortina peste acest sezon este Europa League, iar în această seară Freiburg și Aston Villa se întâlnesc în marea finală a competiției. Nemții sunt aproape de primul lor trofeu major în istoria de 122 de ani a clubului, însă în fața lor stă specialistul acestei competiții, Unai Emery.

Freiburg – Aston Villa, finala Europa League (LIVE TEXT, 22:00)

Freiburg, formația care figurează ca gadză în meciul care va avea loc pe Beșiktaș Park, la Istanbul, a avut un parcurs aproape fără greșeală în grupa XXL din Europa League. Formația lui Julian Schuster a terminat pe locul 7, cu 17 puncte din 24 posibile, înregistrând un bilanț de cinci victorii, două remize și un eșec.

În fazele eliminatorii, Freiburg a trecut în optimi de Genk (5-2 la general), după care în sferturi a învins-o pe Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu (6-1 la general), iar în penultimul act a trecut de Braga cu scorul de 4-3 după cele două manșe.

De cealaltă parte, Aston Villa, echipa antrenată de Unai Emery, a fost a doua cea mai bună echipă din grupă, la egalitate cu Olympique Lyon, liderul, golaverajul făcând diferența. Trupa din Birmingham a avut 21 de puncte, singurul eșec venind contra celor de la Go Ahead Eagles.