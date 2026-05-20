Home | Fotbal | Premier League | Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League

Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League

Mihai Alecu Publicat: 20 mai 2026, 23:52

Comentarii
Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League

Premier League poate trimite 6 echipe în Liga Campionilor. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Victoria celor de la Aston Villa din finala Europa League, 3-0, cu Freiburg, aduce o veste extraordinară pentru o altă formaţie din Anglia, care poate beneficia în mod direct de acest succes al trupei lui Unai Emery.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Premier League poate “obţine” încă un loc de Champions League după finala Europa League

Cei de la UEFA au o regulă clară în ceea ce priveşte câştigătoarea Europa League. An de an, formaţia care triumfă în această competiţie primeşte un loc garantat în Liga Campionilor pentru sezonul următor. Aceasta este o veste excelentă pentru campionatul Angliei, asta pentru că dacă Aston Villa nu termină în top 4, atunci englezii vor avea de câştigat. Formaţia lui Emery joacă în ultima rundă la Manchester City şi dacă pierde, iar Liverpool o învinge pe Brentford, pe Anfield, atunci “cormoranii” termină pe locul 4.

Ce înseamnă asta? Întrecerea din Anglia o să primească un loc în plus în Champions League, iar inclusiv locul 6 o să joace în cea mai importantă competiţie europeană în stagiunea viitoare. În acest moment, poziţia a 6-a din Premier League e ocupată de Bournemouth, care mai are nevoie de doar un punct în ultima etapă pentru a nu avea emoţii în privinţa clasării la finalul sezonului.

“Cireşele” o să evolueze în ultima rundă în deplasare, contra celor de la Nottingham Forest, în timp ce singura formaţie care mai poate spera la locul 6, Brighton, joacă pe teren propriu contra celor de la Manchester United.

Bournemouth, în premieră în cupele europene

Bournemouth a făcut egal cu Manchester City în runda cu numărul 37 din Premier League, 1-1, iar acest rezultat a adus calificarea echipei în grupele Europa League, cât şi titlul pentru cei de la Arsenal. Formaţia “cireşelor” urmează să înceapă lucrările pentru modernizarea stadionului, notează presa engleză.

Reclamă
Reclamă

Pentru Bournemouth este prima calificare în cupele europene de când s-a înfiinţat clubul, însă Andoni Iraola, omul responsabil de această performanţă, a anunţat că nu va mai continua şi din sezonul viitor să pregătească echipa.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Observator
SURSE: Grindeanu vrea să fie premier acum, într-un guvern cu miniștri doar de la PSD
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka, mesaj acid pentru oamenii care o pun la zid. Cum a reacționat când o mamă cu trei copii a jignit-o
0:00 21 mai

VIDEOSUA, victorie la loviturile de departajare cu Germania. Suedia s-a distrat cu Slovenia. Elveţia, scorul turneului
23:49

FotoAston Villa a cucerit Europa League! Show total în finală şi primul trofeu european după 44 de ani!
23:45

FotoPrinţul William a încălcat protocolul regal şi la finala Europa League! Imagini rare cu moştenitorul tronului britanic
23:38

Capitolul la care Aston Villa este peste toate echipele din Premier League! Performanţa realizată în finala Europa League
22:30

Cum “a ajuns” FCSB în finala Europa League dintre Aston Villa şi Freiburg
22:20

Mihai Stoica, verdict necruţător pentru Universitatea Craiova: “Zero şanse”
Vezi toate știrile
1 Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova 2 Dinamo a făcut un transfer de la FC Argeș. Mutare surpriză 3 Presa din Rusia anunță cine îl înlocuiește pe Răzvan Lucescu la PAOK 4 LPF a decis când se joacă Dinamo – FCSB / Botoșani, finala barajului pentru Conference League 5 Decizia luată de Florinel Coman în privinţa întoarcerii la FCSB! 6 Universitatea Craiova a ofertat un jucător de la U Cluj înainte de finala pentru campionat
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”