Cum trimite Premier League 6 echipe în Champions League după victoria lui Aston Villa din Europa League

Victoria celor de la Aston Villa din finala Europa League, 3-0, cu Freiburg, aduce o veste extraordinară pentru o altă formaţie din Anglia, care poate beneficia în mod direct de acest succes al trupei lui Unai Emery.

Premier League poate “obţine” încă un loc de Champions League după finala Europa League

Cei de la UEFA au o regulă clară în ceea ce priveşte câştigătoarea Europa League. An de an, formaţia care triumfă în această competiţie primeşte un loc garantat în Liga Campionilor pentru sezonul următor. Aceasta este o veste excelentă pentru campionatul Angliei, asta pentru că dacă Aston Villa nu termină în top 4, atunci englezii vor avea de câştigat. Formaţia lui Emery joacă în ultima rundă la Manchester City şi dacă pierde, iar Liverpool o învinge pe Brentford, pe Anfield, atunci “cormoranii” termină pe locul 4.

Ce înseamnă asta? Întrecerea din Anglia o să primească un loc în plus în Champions League, iar inclusiv locul 6 o să joace în cea mai importantă competiţie europeană în stagiunea viitoare. În acest moment, poziţia a 6-a din Premier League e ocupată de Bournemouth, care mai are nevoie de doar un punct în ultima etapă pentru a nu avea emoţii în privinţa clasării la finalul sezonului.

“Cireşele” o să evolueze în ultima rundă în deplasare, contra celor de la Nottingham Forest, în timp ce singura formaţie care mai poate spera la locul 6, Brighton, joacă pe teren propriu contra celor de la Manchester United.

Bournemouth, în premieră în cupele europene

Bournemouth a făcut egal cu Manchester City în runda cu numărul 37 din Premier League, 1-1, iar acest rezultat a adus calificarea echipei în grupele Europa League, cât şi titlul pentru cei de la Arsenal. Formaţia “cireşelor” urmează să înceapă lucrările pentru modernizarea stadionului, notează presa engleză.