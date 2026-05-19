Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a bătut palma şi a semnat cu Siyabonga Ngezana prelungirea contractului. Fundaşul sud-african va mai petrece astfel încă două sezoane la formaţia roş-albastră, în condiţiile în care vechea înţelegere era valabilă până în iunie 2027.

În ultima vreme, Siyabonga Ngezana a avut parte de o perioadă complicată. Fundaşul sud-african a avut mai multe accidentări şi a refuzat să se accidenteze. Unul dintre motive a fost legat şi de faptul că Ngezana şi-a dorit foarte mult să ajungă la Cupa Mondială 2026, competiţie transmisă în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Acum, rămâne de văzut cât se va baza FCSB pe Ngezana, cel care a fost integralist la Sibiu, în înfrângerea cu Hermannstadt.

Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana şi-a prelungit contractul: “Să vedem dacă poate să joace”

“Vor pleca mulţi jucători, vor veni mulţi jucători, nu vă pot spune ce. Cu el am prelungit pe încă un an (n.r: lui Ngezana). Numai să vedem dacă poate să joace. Că el nu a ascultat, nu s-a operat şi dă acum cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de Ngezana, nu vreau să vorbesc de jucători punctual”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Lucian Filip, antrenorul interimar al roş-albaştrilor, a vorbit despre situaţia în care se află fundaşul sud-african. Dezamăgit, Ngezana este încurajat să treacă peste acest moment şi să se concentreze asupra clubului la care evoluează, în speranţa că va ajunge la următoarea Cupă Mondială, din 2030:

“(N.r. Siyabonga Ngezana nu a fost convocat la Mondial) Este dezamăgit, dar asta e viaţa, fotbalul nu se termină aici. Trebuie să-şi respecte clubul, datorită clubului a fost în atenţia naţionalei. Sper ca la următorul Campionat să fie prezent”, spunea Lucian Filip, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Hermannstadt.