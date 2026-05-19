Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 7:51

Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: Am semnat pe un an

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a dezvăluit că a bătut palma şi a semnat cu Siyabonga Ngezana prelungirea contractului. Fundaşul sud-african va mai petrece astfel încă două sezoane la formaţia roş-albastră, în condiţiile în care vechea înţelegere era valabilă până în iunie 2027.

În ultima vreme, Siyabonga Ngezana a avut parte de o perioadă complicată. Fundaşul sud-african a avut mai multe accidentări şi a refuzat să se accidenteze. Unul dintre motive a fost legat şi de faptul că Ngezana şi-a dorit foarte mult să ajungă la Cupa Mondială 2026, competiţie transmisă în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Acum, rămâne de văzut cât se va baza FCSB pe Ngezana, cel care a fost integralist la Sibiu, în înfrângerea cu Hermannstadt.

Gigi Becali a anunţat că Siyabonga Ngezana şi-a prelungit contractul: “Să vedem dacă poate să joace”

“Vor pleca mulţi jucători, vor veni mulţi jucători, nu vă pot spune ce. Cu el am prelungit pe încă un an (n.r: lui Ngezana). Numai să vedem dacă poate să joace. Că el nu a ascultat, nu s-a operat şi dă acum cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de Ngezana, nu vreau să vorbesc de jucători punctual”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.

Lucian Filip, antrenorul interimar al roş-albaştrilor, a vorbit despre situaţia în care se află fundaşul sud-african. Dezamăgit, Ngezana este încurajat să treacă peste acest moment şi să se concentreze asupra clubului la care evoluează, în speranţa că va ajunge la următoarea Cupă Mondială, din 2030:

“(N.r. Siyabonga Ngezana nu a fost convocat la Mondial) Este dezamăgit, dar asta e viaţa, fotbalul nu se termină aici. Trebuie să-şi respecte clubul, datorită clubului a fost în atenţia naţionalei. Sper ca la următorul Campionat să fie prezent”, spunea Lucian Filip, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Hermannstadt.

Programul Africii de Sud la World Cup 2026

  • Mexic – Africa de Sud (22:00, Grupa A, Mexico City Stadium, 11 iunie)
  • Cehia – Africa de Sud (19:00, Grupa A, Atlanta Stadium, 18 iunie)
  • Coreea de Sud – Africa de Sud (04:00, Grupa A, Monterrey Stadium, 25 iunie)
