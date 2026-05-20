Show de senzaţie înaintea startului finalei Europa League! Imagini impresionante

Înaintea startului finalei Europa League, dintre Freiburg şi Aston Villa, a fost un spectacol de senzaţie. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Totodată, stadionul lui Beşiktaş, pe care se dispută finala, s-a luminat în mai multe culori. Stadionul lui Beşiktaş, pe care a jucat şi naţionala României în acest an, în semifinala barajului pentru Mondial cu Turcia, 0-1, deţine recordul mondial pentru cel mai puternic zgomot generat vreodată pe o arenă de fotbal.

Echipa antrenată de Unai Emery, Aston Villa, s-a calificat în finala Europa League după ce a “spulberat-o” pe Nottingham Forest în meciul retur, învingând-o cu 4-0. În tur pierduse, 0-1.

Freiburg a învins-o cu 3-1 în manşa retur a semifinalelor pe Braga, după 1-2 în tur. Antrenorul lui Aston Villa, Unai Emery (54 de ani), se află la a 6-a finală Europa League. Are 4 trofee Europa League, 3 cucerite cu Sevilla şi unul cu Villareal. A mai pierdut o finală, atunci când se afla pe banca lui Arsenal.

Freiburg nu a câştigat niciodată un trofeu european. Până la această finală, cea mai bună performanţă a lui Freiburg în Europa League era accederea în optimile de finală. A atins această fază a competiţiei în sezoanele 2022-2023 şi 2023-2024.