Alex Masgras Publicat: 20 mai 2026, 23:38

Capitolul la care Aston Villa este peste toate echipele din Premier League! Performanţa realizată în finala Europa League

Buendia, după golul marcat / Profimedia

Aston Villa are o seară de vis la Istanbul, acolo unde o întâlneşte pe Freiburg, în finala Europa League. Formaţia din Birmingham a intrat cu un avantaj de 2-0 la pauză, după care a reuşit să înscrie şi după pauză, ducând scorul la 3-0.

Trupa lui Unai Emery a marcat în prima repriză prin Tielemans şi Buendia două goluri superbe. Golul lui Buendia, din prelungirile primei reprize, a fost o adevărată bijuterie, argentinianul marcând cu un şut imparabil, din afara careului.

Aston Villa, peste toate echipele din Premier League! A marcat 20 de goluri din afara careului

Golul marcat de Buendia în finala Europa League este golul cu numărul 20 din afara careului de Aston Villa în acest sezon. Această reuşită o plasează pe echipa lui Unai Emery pe primul loc în acest top dintre echipele din Premier League în toate competiţiile. Sunt contabilizate toate reuşitele de la Campionatul Mondial al Cluburilor încoace.

Echipa antrenată de Unai Emery, Aston Villa, s-a calificat în finala Europa League după ce a “spulberat-o” pe Nottingham Forest în meciul retur, învingând-o cu 4-0. În tur pierduse, 0-1.

Freiburg a învins-o cu 3-1 în manşa retur a semifinalelor pe Braga, după 1-2 în tur. Antrenorul lui Aston Villa, Unai Emery (54 de ani), se află la a 6-a finală Europa League. Are 4 trofee Europa League, 3 cucerite cu Sevilla şi unul cu Villareal. A mai pierdut o finală, atunci când se afla pe banca lui Arsenal.

Freiburg nu a câştigat niciodată un trofeu european. Până la această finală, cea mai bună performanţă a lui Freiburg în Europa League era accederea în optimile de finală. A atins această fază a competiţiei în sezoanele 2022-2023 şi 2023-2024.

