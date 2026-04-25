Video Nebunie în finala Cupei Greciei! Echipa lui Răzvan Lucescu a marcat în minutul 90+7! Reacţia antrenorului român

Nebunie în finala Cupei Greciei, dintre PAOK şi OFI Creta, meci transmis în direct în AntenaPLAY! Echipa antrenată de Răzvan Lucescu a marcat în minutul 90+7, prin Alexander Jeremejeff, trimiţând meciul în prelungiri! Jeremejeff a înscris cu poarta goală, după o acţiune excelentă a lui Mady Camara, care i-a pasat decisiv. Fanii au “luat foc” în tribune. Răzvan Lucescu a părut şi el uimit de reuşita jucătorilor săi. Aflat în doliu, după decesul tatălui său, regretatul Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu nu s-a bucurat.