Vinicius a dezvăluit de ce a sărbătorit precum Cristiano Ronaldo cu Barcelona! Brazilianul a făcut spectacol în El Clasico - Antena Sport

Xavi, dărâmat după Real Madrid – Barcelona 4-1

La finalul partidei, Xavi a vorbit la conferinţa de presă despre prestaţia sub aşteptări a echipei sale şi a felicitat-o pe Real Madrid, recunoscând că echipa lui Carlo Ancelotti a meritat pe deplin victoria în finala Supercupei.

Xavi şi-a cerut scuze fanilor pentru înfrângerea dureroasă din primul El Clasico al anului, dar a promis că Barcelona va reveni mai bună:

„Sunt dezamăgit, trist… Îmi trec multe lucruri prin cap. Eram entuziasmaţi înaintea meciului, dar am făcut cel mai prost joc. Am avut şansa să revenim, dar golul de 3-1 a îngreunat şi mai mult lucrurile. Real Madrid ne-a rănit pe coontraatac. Ne cerem scuze suporterilor. A fost cea mai proastă faţă a noastră. Trebuie să ne revenim. Am experimentat multe înfrângeri şi ne-am revenit. Barca va reveni.

Acest meci trebuie să ne ajute să revenim şi să jucăm mai bine. Este clar că vor urma zile grele şi critici, dar trebuie să le acceptăm. Nu am fost la nivelul cerut. Real Madrid a meritat să câştige”, a declarat Xavi, citat de marca.com.