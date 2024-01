Xavi, dărâmat după Real Madrid - Barcelona 4-1: "Trebuie să ne cerem scuze". Promisiunea făcută de antrenorul catalan - Antena Sport

Reclamă

„Sunt dezamăgit, trist… Îmi trec multe lucruri prin cap. Eram entuziasmaţi înaintea meciului, dar am făcut cel mai prost joc. Am avut şansa să revenim, dar golul de 3-1 a îngreunat şi mai mult lucrurile. Real Madrid ne-a rănit pe coontraatac. Ne cerem scuze suporterilor. A fost cea mai proastă faţă a noastră. Trebuie să ne revenim. Am experimentat multe înfrângeri şi ne-am revenit. Barca va reveni.

Acest meci trebuie să ne ajute să revenim şi să jucăm mai bine. Este clar că vor urma zile grele şi critici, dar trebuie să le acceptăm. Nu am fost la nivelul cerut. Real Madrid a meritat să câştige”, a declarat Xavi, citat de marca.com.

Vinicius, hat-trick împotriva Barcelonei

Vinicius a fost omul meciului din Arabia Saudită. Starul brazilian a fost autorul unui hat-trick superb, realizat în prima repriză a finalei Supercupei cu Barcelona.

Brazilianul a deschis scorul în minutul 7, din pasa lui Jude Bellingham. Trei minute mai târziu, el a reuşit dubla, din pasa conaţionalului Rodrygo.

În minutul 33, Robert Lewandowski a redus din diferenţă cu un şut supreb, dar Barcelona nu a reuşti să revină. Vinicius a marcat al treilea gol în minutul 39, atunci când a înscris din penalty.

În repriza secundă s-a mai înscris o singură dată. Rodrygo a stabilit scorul final în minutul 64. Din minutul 71, Barcelona a evoluat în 10 oameni, după ce Araujo a văzut al doilea cartonaş galben. Cele două echipe îşi îndreaptă acum atenţia asupra meciurilor din Cupa Spaniei. Barcelona o va întâlni pe Unionistas, formaţia din liga a treia care a eliminat-o pe Villarreal în 16-imile de finală, în timp ce Real Madrid se pregăteşte pentru un nou duel cu Atletico Madrid. Cele două echipe s-au întâlnit şi în semifinalele Supercupei Spaniei, atunci când echipa lui Carlo Ancelotti s-a impus cu 5-3, după 120 de minute.