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Îţi mai aminteşti de Dorin Semeghin – „Spaima sticlelor de vin”? Cum arată acum. Întâlnire cu Petre Grigoraș

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 12:37

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Îţi mai aminteşti de Dorin Semeghin – „Spaima sticlelor de vin”? Cum arată acum. Întâlnire cu Petre Grigoraș
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„Spaima sticlelor de vin” este eticheta cel mai puternic lipită de Dorin Semeghin. După ce impresionase în Divizia A la Foresta Suceava, Semeghin a jucat trei sezoane la Dinamo. Aici, fotbalistul a primit această etichetă, după ce a fost coleg de cameră cu Gabi Tamaş, cunoscut de toată lumea pentru escapadele lui.

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Pe vremea în care evolua la Oţelul Galaţi, în 2008, după un meci cu Rapid, Semeghin a avut o discuție cu Petre Grigoraș: ”Nu mai pot, mă faultează ăștia”, a spus fundașul lateral. Tehnicianul i-a dat replica celebră: ”Și ce vrei să-ți fac? Du-te, mă, la șah! Du-te la șah și nu te mai faultează!”.

Acum, Semeghin munceşte în Anglia. Revenit în ţară, el i-a făcu o surpriză lui Petre Grigoraş, pe care l-a vizitat la Suceava, acolo unde antrenează.

Antrenorul l-a primit cu braţele deschise, pe un ton glumeţ: ”Aduceți pentru șah, vă rog frumos”.

”O revedere foarte frumoasă, am vorbit cu profesorul și i-am zis să nu mă mai trimită și acum la șah. Le doresc baftă la băieți și ușor-ușor, pas cu pas, să promoveze. Nu am reușit să învăț șah, nu am jucat niciodată. Mă văd cu profesorul și poate o să mă învețe”, a declarat Dorin Semeghin, pentru pagina oficială de Facebook a clubului CSM Cetatea Suceava.

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