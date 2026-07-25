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Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 10:46

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Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!

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Ajuns la 40 de ani, Adam Nemec îşi anunţase retragerea din fotbal în această vară. În cele din urmă a revenit asupra deciziei şi a semnat cu un club din Austria.

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După 5 sezoane petrecute la ilfoveni, Nemec a hotărât să plece şi a anunţat că ”agaţă ghetele în cui”. Surprizător, atacantul a decis să revină şi a semnat cu SC Hoflein, club din liga a şasea austriacă.

”Nu mi-am imaginat niciodată că voi rezista atât de mult.

Să poţi trăi din fotbal este un lucru extraordinar”, a fost anunţul lui Nemec.

Fotbalistul a devenit cunoscut României, după ce a semnat cu Dinamo Bucureşti. El a trecut de două ori prin curtea celor de la Dinamo, în perioada 2016–2018 şi 2020–2021.

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