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O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 21:06

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O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii

Momentul în care Oțelul rămâne în 10 oameni după ce Ciobanu iese prea târziu de pe teren / Captură Digi Sport

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Campionatul Mondial a reprezentat un prilej pentru cei de la IFAB să aplice mai multe reguli în fotbal, majoritatea menite să reducă pe cât de mult posibil tragerile de timp. Recent, una dintre ele s-a aplicat la partida din Liga 1 dintre UTA și Oțelul Galați, unde moldovenii au rămas timp de un minut în 10 oameni după ce un jucător care trebuia schimbat a ieșit prea greu de pe teren.

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UTA și Oțelul Galați au oferit o remiză spectaculoasă în primul meci disputat în etapa a doua din Liga 1, scor 2-2. Elevii lui Stjepan Tomas au condus cu 2-0, însă formația lui Adrian Mihalcea a revenit pe final, ultimul gol fiind marcat de Jayson Papeau în minutul 90+4.

Oțelul a rămas în 10 oameni timp de un minut în meciul cu UTA. Motivul

Duelul de la Arad a fost marcat și de un moment inedit care s-a petrecut în minutul 78. Antrenorul moldovenilor și-a dorit să facă două schimbări și să îi introducă în teren pe Joao Paulino și pe Teodor Lungu. Fotbalistul moldovean a intrat în locul lui Nuno Pedro, însă fratele lui Joao Paulo a pășit pe gazon mai târziu.

Motivul pentru care acest lucru s-a întâmplat a fost următorul: Andrei Ciobanu, jucătorul care ar fi trebuit să îi facă loc pe teren lui Joao Paulino, nu a venit la margine, iar arbitrul întâlnirii, Sorin Vădana, a considerat că a întârziat reluarea jocului.

De aceea, Ciobanu a fost scos de pe teren, însă jucătorul din Capul Verde a intrat pe teren cu un minut întârziere, fiind aplicată astfel o nouă regulă din fotbal folosită în premieră la Mondial. După meci, jucătorul român a susținut că nu a văzut pe tabelă numărul său și de aceea s-a produs acest eveniment.

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Da, nu mi-a arătat numărul. M-am uitat la tabelă. I-a arătat numărul doar lui Pedro și jucătorului de la UTA și am așteptat să îmi arate numerele.

Când colo, a stat echipa un minut. Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii, pentru că la o fază ca aceasta stă echipa un minut fără un jucător și e posibil să luăm gol„, a spus Ciobanu, potrivit digisport.ro.

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