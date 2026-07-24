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Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică”

Daniel Işvanca Publicat: 24 iulie 2026, 21:57

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Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: Îmi e frică”

Ștefan Târnovanu / Sportpictures

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FCSB a pierdut prima manșă a turului doi preliminar din UEFA Conference League, scor 2-3 în fața letonilor de la Auda, iar Ștefan Târnovanu este unul dintre jucătorii criticați de Gigi Becali, după o evoluție sub așteptări.

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Pentru că s-a pus problema înlocuirii sale dintre buturile roș-albaștrilor, Mihai Stoica a simțit că este momentul să facă lumină și a spus ce se va întâmpla cu portarul.

Mihai Stoica: „Nu vreau să-l cauționez..”

Ștefan Târnovanu a avut parte de un meci de coșmar contra letonilor de la Auda, portarul român greșind la două dintre cele trei goluri marcate de gruparea oaspete.

Gigi Becali l-a criticat dur pe acesta după fluierul final, însă Mihai Stoica a confirmat că nu se pune problema ca acesta să fie înlocuit la următoarele partide.

„Cei care îl condamnă pe Târnovanu să meargă pe gazon și să vadă cum e acolo în poartă. Să vadă ce trebuie să facă un portar pentru a-și ține echilibrul acolo. Nu vreau să-l cauționez, dar nu se poate juca fotbal pe o asemenea suprafață. E mult mai rău decât jucam noi pe Ghencea, când era cleiul ăla acolo. Nu se poate juca.

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Avem 75% șanse de calificare. Suntem net superiori. Îmi e frică fără VAR, dar am avut două penalty-uri. Nu, Târnovanu va apăra duminică și la returul din Letonia”

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