OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT

Șefii lui Dinamo nu glumesc și continuă să facă curățenie serioasă în lot, asta după ce a fost pus pe liber Casian Soare, tânărul mijlocaș adus din Liga 2, de la Viitorul Șelimbăr, a venit acum rândul altor doi fotbaliști să fie lăsați să plece.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația bucureșteană schimbă strategia, asta după ce a încercat să aibă sub contract cât mai mulți tineri de viitor, însă strategia nu a funcționat momentan și lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Raul Rotund, OUT de la Dinamo

Raul Rotund a fost adus cu mari speranțe, la fel precum Casian Soare, dar nu a reușit să confirme. Totuși atacantul a rămas cu golul marcat în victoria obținută de Unirea Sloboia, 1-0, cu FCSB, în sezonul trecut, când era împrumutat de trupa alb-roșie la cea ialomițeană.

„Mulțumim, Raul Rotund! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu atacantul Raul Rotund. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Raul a adunat un număr de 4 meciuri oficiale pentru clubul nostru.

În sezonul recent încheiat, Raul a fost împrumutat atât la Unirea Slobozia la nivelul Superligii, cât și în liga secundă la ASA Târgu Mureș. În total a evoluat în 16 meciuri sezonul trecut, reușind să înscrie 5 goluri. Îi mulțumim lui Raul pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunțul lui Dinamo.