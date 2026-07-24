Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT

OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT

Mihai Alecu Publicat: 24 iulie 2026, 10:46

Comentarii
OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT

Dinamo a anunțat despărțirea de 4 jucători. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Șefii lui Dinamo nu glumesc și continuă să facă curățenie serioasă în lot, asta după ce a fost pus pe liber Casian Soare, tânărul mijlocaș adus din Liga 2, de la Viitorul Șelimbăr, a venit acum rândul altor doi fotbaliști să fie lăsați să plece.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația bucureșteană schimbă strategia, asta după ce a încercat să aibă sub contract cât mai mulți tineri de viitor, însă strategia nu a funcționat momentan și lucrurile s-au schimbat pe parcurs.

Raul Rotund, OUT de la Dinamo

Raul Rotund a fost adus cu mari speranțe, la fel precum Casian Soare, dar nu a reușit să confirme. Totuși atacantul a rămas cu golul marcat în victoria obținută de Unirea Sloboia, 1-0, cu FCSB, în sezonul trecut, când era împrumutat de trupa alb-roșie la cea ialomițeană.

„Mulțumim, Raul Rotund! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu atacantul Raul Rotund. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Raul a adunat un număr de 4 meciuri oficiale pentru clubul nostru.

În sezonul recent încheiat, Raul a fost împrumutat atât la Unirea Slobozia la nivelul Superligii, cât și în liga secundă la ASA Târgu Mureș. În total a evoluat în 16 meciuri sezonul trecut, reușind să înscrie 5 goluri. Îi mulțumim lui Raul pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunțul lui Dinamo.

Reclamă
Reclamă

Răzvan Pașcalău ar putea ajunge în Italia după plecarea de la Dinamo

Adus din Italia, de la Lecce, Răzvan Pașcalău nu va mai continua la Dinamo. Acesta are însă o propunere din peninsulă și ar putea să semneze în curând.

„Mulțumim, Răzvan Pașcalău! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu fundașul central Răzvan Pașcalău. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Răzvan a adunat un număr de 3 meciuri oficiale pentru clubul nostru.

În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 17 meciuri. Îi mulțumim lui Răzvan pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunțul clubului.

Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene RomâneDronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Reclamă

Caragea pleacă și el de la Dinamo

Venit și el din Italia, de la Sassuolo, Caragea pleacă de la Dinamo după ce a primit cele mai multe șanse dintre jucătorii tineri.

„Mulțumim, Adrian Caragea! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu mijlocașul Adrian Caragea. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Adrian a evoluat în 35 de meciuri pentru clubul nostru în toate competițiile, reușind să înscrie 2 goluri.

Îi mulțumim pentru dăruirea și profesionalismul arătate pe parcursul acestei perioade și îi urăm mult succes mai departe în cariera de jucător!”, a fost anunțul lui Dinamo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Observator
Dronă doborâtă în premieră deasupra României. A fost lovită de racheta unui F-16 al Forţelor Aeriene Române
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
Fanatik.ro
Analiza transferurilor pe bani din Superligă! De pe locul 5, Rapid vinde cel mai bine; Dinamo, marea perdantă
12:44

Pep Guardiola a luat decizia în privinţa preluării naţionalei Italiei şi i-a scris direct lui Paolo Maldini
12:36

OFICIAL | Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Ce a spus la prezentare
12:23

Fotbalistul comparat cu Răzvan Raț, înlocuitorul lui Andrei Borza la Rapid
11:55

Au bătut palma: Chelsea plătește 60.000.000 de euro pentru internaționalul din Franța!
10:14

Ce l-a surprins pe Aymen Boutoutaou după debutul la FCSB: „Sincer, nu mă așteptam”
10:08

Vestea primită de Istvan Kovacs la o săptămână după finalul Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”