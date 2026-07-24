OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT

Șefii lui Dinamo nu glumesc și continuă să facă curățenie serioasă în lot, asta după ce a fost pus pe liber Casian Soare, tânărul mijlocaș adus din Liga 2, de la Viitorul Șelimbăr, a venit acum rândul altor doi fotbaliști să fie lăsați să plece.
Formația bucureșteană schimbă strategia, asta după ce a încercat să aibă sub contract cât mai mulți tineri de viitor, însă strategia nu a funcționat momentan și lucrurile s-au schimbat pe parcurs.
Raul Rotund, OUT de la Dinamo
Raul Rotund a fost adus cu mari speranțe, la fel precum Casian Soare, dar nu a reușit să confirme. Totuși atacantul a rămas cu golul marcat în victoria obținută de Unirea Sloboia, 1-0, cu FCSB, în sezonul trecut, când era împrumutat de trupa alb-roșie la cea ialomițeană.
„Mulțumim, Raul Rotund! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu atacantul Raul Rotund. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Raul a adunat un număr de 4 meciuri oficiale pentru clubul nostru.
În sezonul recent încheiat, Raul a fost împrumutat atât la Unirea Slobozia la nivelul Superligii, cât și în liga secundă la ASA Târgu Mureș. În total a evoluat în 16 meciuri sezonul trecut, reușind să înscrie 5 goluri. Îi mulțumim lui Raul pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunțul lui Dinamo.
Răzvan Pașcalău ar putea ajunge în Italia după plecarea de la Dinamo
Adus din Italia, de la Lecce, Răzvan Pașcalău nu va mai continua la Dinamo. Acesta are însă o propunere din peninsulă și ar putea să semneze în curând.
„Mulțumim, Răzvan Pașcalău! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu fundașul central Răzvan Pașcalău. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Răzvan a adunat un număr de 3 meciuri oficiale pentru clubul nostru.
În sezonul recent încheiat, acesta a fost împrumutat în liga secundă la CS Dinamo, unde a evoluat în 17 meciuri. Îi mulțumim lui Răzvan pentru aportul adus echipei și îi urăm mult succes mai departe în carieră!”, a fost anunțul clubului.
Caragea pleacă și el de la Dinamo
Venit și el din Italia, de la Sassuolo, Caragea pleacă de la Dinamo după ce a primit cele mai multe șanse dintre jucătorii tineri.
„Mulțumim, Adrian Caragea! Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu mijlocașul Adrian Caragea. Sosit la Dinamo în iulie 2024, Adrian a evoluat în 35 de meciuri pentru clubul nostru în toate competițiile, reușind să înscrie 2 goluri.
Îi mulțumim pentru dăruirea și profesionalismul arătate pe parcursul acestei perioade și îi urăm mult succes mai departe în cariera de jucător!”, a fost anunțul lui Dinamo.
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