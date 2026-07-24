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O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp”

Viviana Moraru Publicat: 24 iulie 2026, 16:14

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O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

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O nouă plecare de la FCSB, în această perioadă de mercato. Mihai Lixandru (25 de ani) s-a înţeles cu cei de la Al-Fateh şi urmează să semneze contractul.

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Mihai Lixandru nu a fost în lotul FCSB-ului la primele două meciuri disputate în acest sezon. Roş-albaştrii nu s-au putut baza pe mijlocaş la duelul câştigat cu 2-0 cu FC Argeş, în Liga 1, şi la înfrângerea cu 2-3 cu FK Auda, din turul doi preliminar din Conference League.

O nouă plecare de la FCSB: Mihai Lixandru s-a înţeles cu Al-Fateh

Jurnaliştii arabi au dezvăluit că e doar o chestiune de timp până când Mihai Lixandru va fi prezentat oficial la Al-Fateh. Jucătorul a bătut deja palma cu oficialii clubului din Arabia Saudită.

Se pare că este doar o chestiune de timp până când internaționalul român ar urma să fie anunțat de către de oficialii celor de la Al-Fateh, formație din Arabia Saudită, clasată pe locul 11 la finalul sezonului trecut.

Clubul saudit ar fi finalizat deja toate procedurile necesare pentru transferul fotbalistului român, potrivit informațiilor publicate de presa din Arabia Saudită.

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Mutarea face parte din planul celor de la Al-Fateh de a-și întări lotul înaintea noului sezon din Saudi Pro League”, a anunţat presa din Arabia Saudită.

Al Fateh s-a clasat pe locul 11 la finalul sezonului trecut din Arabia Saudită. Lotul saudiților este evaluat la suma de puțin peste zece milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Mihai Lixandru pleacă de la FCSB deși mai avea contract cu roș-albaștri până în 2029. Mijlocașul a fost crescut de formația roș-albastră, fiind împrumutat, de-a lungul timpului, la Gaz Metan sau CS Mioveni.

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În total, Lixandru a bifat 108 meciuri la FCSB, în toate competițiile. Mijlocașul a reușit să marcheze șase goluri și să ofere patru pase decisive, cucerind două titluri alături de roș-albaștri.

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