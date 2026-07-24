Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment

Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Fostul manager al lui Manchester City a purtat negocieri cu Paulo Maldini, directorul sportiv al Federaţiei italiene, însă nu şi-a dorit să preia Squadra Azzurra.

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După ce discuţiile cu Pep Guardiola nu s-au concretizat, italienii s-au reorientat şi în pole-position pentru preluarea naţionalei este Andrea Pirlo (47 de ani).

Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola: Andrea Pirlo

Conform Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo urmează să preia naţionala Italiei. Fostul internaţional va semna un contract valabil până în 2030, până la următorul Campionat Mondial, la care italienii speră să participe după trei calificări ratate la rând.

Italienii au anunţat că Andrea Pirlo va avea un salariu de 1,5 milioane de euro, după ce va semna contractul cu Federaţia italiană. Suma va creşte în funcţie de performanţele pe care le va înregistra fostul internaţional pe banca naţionalei.

Andrea Pirlo a fost preferat de oficialii italieni, după ce pe lista lor au fost şi Antonio Conte şi Roberto Mancini. Acesta a fost alesul lui Paulo Maldini, cu care a purtat discuţii în ultima perioadă.