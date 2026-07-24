Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment

Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Fostul manager al lui Manchester City a purtat negocieri cu Paulo Maldini, directorul sportiv al Federaţiei italiene, însă nu şi-a dorit să preia Squadra Azzurra.
După ce discuţiile cu Pep Guardiola nu s-au concretizat, italienii s-au reorientat şi în pole-position pentru preluarea naţionalei este Andrea Pirlo (47 de ani).
Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola: Andrea Pirlo
Conform Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo urmează să preia naţionala Italiei. Fostul internaţional va semna un contract valabil până în 2030, până la următorul Campionat Mondial, la care italienii speră să participe după trei calificări ratate la rând.
Italienii au anunţat că Andrea Pirlo va avea un salariu de 1,5 milioane de euro, după ce va semna contractul cu Federaţia italiană. Suma va creşte în funcţie de performanţele pe care le va înregistra fostul internaţional pe banca naţionalei.
Andrea Pirlo a fost preferat de oficialii italieni, după ce pe lista lor au fost şi Antonio Conte şi Roberto Mancini. Acesta a fost alesul lui Paulo Maldini, cu care a purtat discuţii în ultima perioadă.
După ce s-a retras în 2018, Andrea Pirlo şi-a început cariera de antrenor. El a pregătit-o pe Juventus U23 şi ulterior a făcut pasul la echipa mare în vara lui 2020. Fostul internaţional s-a despărţit de „Bătrâna Doamnă” un an mai târziu, după o Cupă şi o Supercupă cucerite, semnând în 2022 cu turcii de la Karagumruk, pe care i-a antrenat timp de un sezon.
Între iulie 2023 şi august 2023, Pirlo a pregătit-o pe Sampdoria, iar în 2025 a semnat cu americanii de la United FC, pe care îi antrenează şi în prezent.
Ca jucător, Andrea Pirlo a avut o carieră impresionantă, fiind promovat la Brescia de Mircea Lucescu. În 1998, el a fost transferat de Inter, fiind ulterior cumpărat de AC Milan, echipă alături de care a triumfat de două ori în Champions League, în 2003 şi în 2007. După zece sezoane pe San Siro, Pirlo a semnat cu Juventus, alături de care a cucerit patru titluri, o Cupă şi două Supercupe ale Italiei.
Cu echipa naţională a Italiei, Andrea Pirlo a cucerit titlul mondial în 2006. Nu mai puţin de 116 meciuri a bifat fostul internaţional pentru naţionala sa, reuşind să marcheze 13 goluri.
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