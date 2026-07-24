Home | Fotbal | Liga 1 | Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri

Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 18:19

Comentarii
Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri

Univ. Craiova - UTA Arad / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ramura financiară pare să fie o mare problemă pentru unele cluburi din Liga 1, iar deciziile luate de FIFA confirmă acest lucru. După ce CFR Cluj a primit interdicție la transferuri preț de trei perioade de mercato din cauza unor litigii pierdute cu foști jucători, UTA Arad a primit și ea aceeași veste proastă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FIFA continuă să „lovească” echipele din România cu interdicții la transferuri. La doar o zi distanță după ce CFR Cluj a aflat că nu poate să legitimeze noi jucători din cauza problemelor legate de neplata salariilor către foști fotbaliști, numele celor de la UTA Arad a apărut și el pe site-ul forului mondial.

UTA a primit și ea interdicție la transferuri

La secțiunea „Registration Bans” a celor de la FIFA figurează faptul că „Bătrâna Doamnă” nu poate face transferuri în următoarele trei perioade de mercato. Pedeapsa UTA-ei a intrat în vigoare de pe 22 iulie, la o zi distanță după cea a CFR-ului.

Ca de fiecare dată, clubul sancționat poate scăpa de sancțiune în cazul în care își soluționează litigiile sau dacă plătește salariile către foștii săi jucători. În ceea ce o privește pe UTA în mod separat, nu e prima dată când arădenii primesc interdicție la transferuri, pentru că același lucru s-a întâmplat și anul trecut, în luna octombrie. Atunci, clubul a scăpat de probleme, însă acum s-a întâmplat același lucru.

Situația financiară a UTA-ei e una delicată, ținând cont că formația lui Adrian Mihalcea se află în concordat preventiv, o măsură luată pentru reeșalonarea datoriilor.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
Observator
Ciobanul care a găsit locul impactului dronei doborâte, ascuns de polițistul din comună
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
Fanatik.ro
După CFR Cluj, un alt club din SuperLiga a primit interdicție la transferuri! Anunțul oficial
18:08

„Nu ai voie să faci aşa ceva”. Daniel Bîrligea, taxat după gestul făcut la finalul meciului FCSB – FK Auda 2-3
17:55

LIVE VIDEOA doua sesiune de antrenamente din Marele Premiu al Ungariei are loc ACUM
17:51

Cristi Chivu, „dat de gol” de fostul său jucător de la Inter: „A înțeles imediat asta”
17:47

Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment
17:35

Chelsea a stabilit o nouă bornă „amețitoare”: 1.000.000.000 de lire sterline
17:19

FC Argeș – Petrolul (LIVE SCORE, 21:30). Piteștenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte” 2 Gigi Becali nu stă la discuții! Cum a catalogat debutul lui Aymen Boutoutaou: „Cu mine nu merge aşa” 3 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 4 Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă 5 FCSB – Auda 2-3. Eșec rușinos pentru echipa lui Marius Baciu! Meci de coșmar pentru Ștefan Târnovanu 6 Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”