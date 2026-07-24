Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri

Ramura financiară pare să fie o mare problemă pentru unele cluburi din Liga 1, iar deciziile luate de FIFA confirmă acest lucru. După ce CFR Cluj a primit interdicție la transferuri preț de trei perioade de mercato din cauza unor litigii pierdute cu foști jucători, UTA Arad a primit și ea aceeași veste proastă.

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FIFA continuă să „lovească” echipele din România cu interdicții la transferuri. La doar o zi distanță după ce CFR Cluj a aflat că nu poate să legitimeze noi jucători din cauza problemelor legate de neplata salariilor către foști fotbaliști, numele celor de la UTA Arad a apărut și el pe site-ul forului mondial.

UTA a primit și ea interdicție la transferuri

La secțiunea „Registration Bans” a celor de la FIFA figurează faptul că „Bătrâna Doamnă” nu poate face transferuri în următoarele trei perioade de mercato. Pedeapsa UTA-ei a intrat în vigoare de pe 22 iulie, la o zi distanță după cea a CFR-ului.

Ca de fiecare dată, clubul sancționat poate scăpa de sancțiune în cazul în care își soluționează litigiile sau dacă plătește salariile către foștii săi jucători. În ceea ce o privește pe UTA în mod separat, nu e prima dată când arădenii primesc interdicție la transferuri, pentru că același lucru s-a întâmplat și anul trecut, în luna octombrie. Atunci, clubul a scăpat de probleme, însă acum s-a întâmplat același lucru.

Situația financiară a UTA-ei e una delicată, ținând cont că formația lui Adrian Mihalcea se află în concordat preventiv, o măsură luată pentru reeșalonarea datoriilor.