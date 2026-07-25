Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB. Răspunsul dat de legenda lui Dinamo: „Am vorbit cu Olăroiu”

Claudiu Niculescu (50 de ani) a dezvăluit că a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Fostul atacant al lui Dinamo a fost în vizorul patronului roș-albaștrilor la începutul anilor 2000.
La vremea respectivă, Claudiu Niculescu era unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, el rămânând în istorie pentru loviturile sale libere, executate magistral.
Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB
Claudiu Niculescu a povestit că s-a întâlnit cu Cosmin Olăroiu, cel care o antrena pe FCSB la momentul respectiv. Antrenorul i-a propus fostului atacant să semneze cu roș-albaștri, fiind dorit de Gigi Becali.
Niculescu nu a stat pe gânduri și a refuzat din start propunerea celor de la FCSB, fără să fie interesat de partea financiară. Acesta era dornic doar să-și încheie cariera la Dinamo, clubul său de suflet.
„Nu am avut o ofertă propriu-zisă, doar o întrebare. Nu știu dacă își mai aduce aminte Oli (n.r. Cosmin Olăroiu). Ne-am întâlnit undeva pe Dorobanți, eram la o cafenea. El era antrenor la Steaua (n.r. actuala FCSB), eu jucam la Dinamo și m-a întrebat: ‘Bă, ai vrea să vii? Uite, te vreau, te vrea și Gigi’ și am zis: ‘Nu pot, pentru că am sufletul aici, nu m-aș simți confortabil, nu aș fi fericit’.
Da, ok, financiar să spunem, poate era mai bine, dar n-am intrat în detalii, n-am ajuns la aceste discuții, din start am dat răspunsul nu. Au mai fost cazuri în care mi s-a mai pus această întrebare și de alte cluburi și am refuzat pentru că am avut o dorință foarte mare atunci când jucam să-mi închei cariera la Dinamo.
Din păcate nu s-a întâmplat asta… Dar nu mai e ca înainte, jucătorii să stea mult timp la un club”, a declarat Claudiu Niculescu, conform digisport.ro.
Claudiu Niculescu a scris istorie alături de Dinamo, club pentru care a evoluat în trei perioade: 2001 – 2002, 2003 – 2008 și 2009 – 2010. În cele 2020 de meciuri bifate în tricoul „câinilor”, fostul atacant a reușit să înscrie 105 goluri.
Alături de Dinamo, Niculescu a cucerit șapte trofee: trei titluri (2003, 2004, 2005), trei Cupe (2002, 2004, 2007) și o Supercupă (2006).
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