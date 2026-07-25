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Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB. Răspunsul dat de legenda lui Dinamo: „Am vorbit cu Olăroiu”

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 11:29

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Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB. Răspunsul dat de legenda lui Dinamo: Am vorbit cu Olăroiu”

Claudiu Niculescu, în timpul unui meci cu FCSB/ Sport Pictures

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Claudiu Niculescu (50 de ani) a dezvăluit că a fost dorit de Gigi Becali la FCSB. Fostul atacant al lui Dinamo a fost în vizorul patronului roș-albaștrilor la începutul anilor 2000.

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La vremea respectivă, Claudiu Niculescu era unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, el rămânând în istorie pentru loviturile sale libere, executate magistral.

Gigi Becali l-a vrut pe Claudiu Niculescu la FCSB

Claudiu Niculescu a povestit că s-a întâlnit cu Cosmin Olăroiu, cel care o antrena pe FCSB la momentul respectiv. Antrenorul i-a propus fostului atacant să semneze cu roș-albaștri, fiind dorit de Gigi Becali.

Niculescu nu a stat pe gânduri și a refuzat din start propunerea celor de la FCSB, fără să fie interesat de partea financiară. Acesta era dornic doar să-și încheie cariera la Dinamo, clubul său de suflet.

„Nu am avut o ofertă propriu-zisă, doar o întrebare. Nu știu dacă își mai aduce aminte Oli (n.r. Cosmin Olăroiu). Ne-am întâlnit undeva pe Dorobanți, eram la o cafenea. El era antrenor la Steaua (n.r. actuala FCSB), eu jucam la Dinamo și m-a întrebat: ‘Bă, ai vrea să vii? Uite, te vreau, te vrea și Gigi’ și am zis: ‘Nu pot, pentru că am sufletul aici, nu m-aș simți confortabil, nu aș fi fericit’.

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Da, ok, financiar să spunem, poate era mai bine, dar n-am intrat în detalii, n-am ajuns la aceste discuții, din start am dat răspunsul nu. Au mai fost cazuri în care mi s-a mai pus această întrebare și de alte cluburi și am refuzat pentru că am avut o dorință foarte mare atunci când jucam să-mi închei cariera la Dinamo.

Din păcate nu s-a întâmplat asta… Dar nu mai e ca înainte, jucătorii să stea mult timp la un club”, a declarat Claudiu Niculescu, conform digisport.ro.

Claudiu Niculescu a scris istorie alături de Dinamo, club pentru care a evoluat în trei perioade: 2001 – 2002, 2003 – 2008 și 2009 – 2010. În cele 2020 de meciuri bifate în tricoul „câinilor”, fostul atacant a reușit să înscrie 105 goluri.

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Alături de Dinamo, Niculescu a cucerit șapte trofee: trei titluri (2003, 2004, 2005), trei Cupe (2002, 2004, 2007) și o Supercupă (2006).

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