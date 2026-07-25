Ce echipă a intrat în cursa pentru transferul lui Rareș Ilie. E așteptat și de Daniel Pancu la Rapid

Rareș Ilie (23 de ani) se pregătește să schimbe din nou echipa, în această vară. Tânărul mijlocaș și-a încheiat împrumutul la Empoli și a revenit la Nice, în Ligue 1.

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Francezii urmează însă să-l cedeze pe Rareș Ilie, jucător care a fost dorit, în această vară, de APOEL Nicosia. Mijlocașul a refuzat, însă, transferul în Cipru.

Rareș Ilie, dorit în Serie B de Mantova

Ciprioții au ajuns la un acord cu cei de la Nice, însă și-au schimbat oferta salarială, de la 200.000 de euro la 300.000 de euro pe sezon, astfel că Rareș Ilie a refuzat transferul.

Mijlocașul român nu duce lipsă de oferte, după transferul ratat la APOEL Nicosia. Conform presei din Italia, Rareș Ilie este dorit de Mantova, în Serie B. Echipa care l-a pus pe listă pe fostul jucător al Rapidului s-a clasat pe locul nouă la finalul sezonului trecut.

Italienii au transmis că cei de la Mantova sunt interesați să-l transfere definitiv pe Rareș Ilie de la Nice. Avellino, un alt club din Italia, a fost interesat de serviciile românului, însă a ieșit din cursa pentru transferul său după interesul apărut din partea celor de la Mantova.