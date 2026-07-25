Home | Fotbal | Ce echipă a intrat în cursa pentru transferul lui Rareș Ilie. E așteptat și de Daniel Pancu la Rapid

Ce echipă a intrat în cursa pentru transferul lui Rareș Ilie. E așteptat și de Daniel Pancu la Rapid

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 11:59

Comentarii
Ce echipă a intrat în cursa pentru transferul lui Rareș Ilie. E așteptat și de Daniel Pancu la Rapid

Rareş Ilie, în tricoul lui Nice / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Rareș Ilie (23 de ani) se pregătește să schimbe din nou echipa, în această vară. Tânărul mijlocaș și-a încheiat împrumutul la Empoli și a revenit la Nice, în Ligue 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezii urmează însă să-l cedeze pe Rareș Ilie, jucător care a fost dorit, în această vară, de APOEL Nicosia. Mijlocașul a refuzat, însă, transferul în Cipru.

Rareș Ilie, dorit în Serie B de Mantova

Ciprioții au ajuns la un acord cu cei de la Nice, însă și-au schimbat oferta salarială, de la 200.000 de euro la 300.000 de euro pe sezon, astfel că Rareș Ilie a refuzat transferul.

Mijlocașul român nu duce lipsă de oferte, după transferul ratat la APOEL Nicosia. Conform presei din Italia, Rareș Ilie este dorit de Mantova, în Serie B. Echipa care l-a pus pe listă pe fostul jucător al Rapidului s-a clasat pe locul nouă la finalul sezonului trecut.

Italienii au transmis că cei de la Mantova sunt interesați să-l transfere definitiv pe Rareș Ilie de la Nice. Avellino, un alt club din Italia, a fost interesat de serviciile românului, însă a ieșit din cursa pentru transferul său după interesul apărut din partea celor de la Mantova.

Reclamă
Reclamă

Rareș Ilie este dorit și de Daniel Pancu la Rapid, în această vară. Antrenorul giuleștenilor vrea întăriri la echipă, după ce sezonul a început, Marius Bilașco dezvăluind că au existat discuții cu jucătorul.

Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Foarte mult timp nu putem să-l așteptăm. Să fim sinceri, noi îl dorim. Am făcut o ofertă prin care noi considerăm că e maximul pe care îl putem face.

Antrenorul îl dorește, dar contează ce face el. Nu i-am dat un termen limită, dar i-am explicat că nu putem să stăm prea mult”, spunea Marius Bilașco, directorul sportiv de la Rapid, conform digisport.ro.

A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martoriA doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
Reclamă
  • Rareș Ilie a fost vândut de Rapid la Nice în 2022, în schimbul sumei de 4 milioane de euro
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Observator
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Fanatik.ro
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
15:07

Decizie de ultim moment luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia. Anunțul conducerii
15:00

VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ungariei, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY (17:00). Norris, cel mai rapid în FP3
14:37

Viitorul star al Barcelonei are 16 ani și o poveste de film: „Jucam desculț pe stradă!”
14:36

Doi jucători de la FCSB, OUT pentru meciul cu Csikszereda. Marius Baciu îl așteaptă pe Drăguș: „Să-l văd la antrenament”
14:26

Farul – Corvinul LIVE SCORE (17:30). Echipa lui Sabău țintește prima victorie a sezonului. Echipele probabile
14:04

S-a decis! Stadionul pe care se joacă Dinamo – FCSB
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 3 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 4 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 5 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 6 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial