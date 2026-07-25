Ce echipă a intrat în cursa pentru transferul lui Rareș Ilie. E așteptat și de Daniel Pancu la Rapid

Rareș Ilie (23 de ani) se pregătește să schimbe din nou echipa, în această vară. Tânărul mijlocaș și-a încheiat împrumutul la Empoli și a revenit la Nice, în Ligue 1.
Francezii urmează însă să-l cedeze pe Rareș Ilie, jucător care a fost dorit, în această vară, de APOEL Nicosia. Mijlocașul a refuzat, însă, transferul în Cipru.
Rareș Ilie, dorit în Serie B de Mantova
Ciprioții au ajuns la un acord cu cei de la Nice, însă și-au schimbat oferta salarială, de la 200.000 de euro la 300.000 de euro pe sezon, astfel că Rareș Ilie a refuzat transferul.
Mijlocașul român nu duce lipsă de oferte, după transferul ratat la APOEL Nicosia. Conform presei din Italia, Rareș Ilie este dorit de Mantova, în Serie B. Echipa care l-a pus pe listă pe fostul jucător al Rapidului s-a clasat pe locul nouă la finalul sezonului trecut.
Italienii au transmis că cei de la Mantova sunt interesați să-l transfere definitiv pe Rareș Ilie de la Nice. Avellino, un alt club din Italia, a fost interesat de serviciile românului, însă a ieșit din cursa pentru transferul său după interesul apărut din partea celor de la Mantova.
Rareș Ilie este dorit și de Daniel Pancu la Rapid, în această vară. Antrenorul giuleștenilor vrea întăriri la echipă, după ce sezonul a început, Marius Bilașco dezvăluind că au existat discuții cu jucătorul.
„Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Foarte mult timp nu putem să-l așteptăm. Să fim sinceri, noi îl dorim. Am făcut o ofertă prin care noi considerăm că e maximul pe care îl putem face.
Antrenorul îl dorește, dar contează ce face el. Nu i-am dat un termen limită, dar i-am explicat că nu putem să stăm prea mult”, spunea Marius Bilașco, directorul sportiv de la Rapid, conform digisport.ro.
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