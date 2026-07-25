Universitatea Craiova „transferă” şi la nivelul staff-ului. Oltenii continuă să se întărească şi cu spaniolul Juan Carlos Amoedo Dasilva, anunţă 3minute.net.

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Juan Carlos Amoedo Dasilva este noul responsabil de metodologie și va fi coordonator tehnic. Strategia făcută de Mihai Rotaru cuprinde toate echipele clubului, iar spaniolul a fost adus în Bănie pentru a ajuta la implementarea unei identități de joc la toate grupele de vârstă.

Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova!

„Suntem bucuroși să îl prezentăm pe Juan Carlos Amoedo Dasilva, noul Responsabil de Metodologie și Coordonator Tehnic al ACS Craiova Maximă. Cu o viziune modernă asupra fotbalului și o atenție deosebită pentru dezvoltarea jucătorilor, Juan va coordona metodologia de antrenament a clubului. Și va contribui la implementarea unei identități unitare de joc la toate grupele de vârstă.

Rolul său este esențial în construirea unui mediu de performanță. În care fiecare copil să beneficieze de un proces de pregătire bine structurat, adaptat cerințelor fotbalului modern. Îi urăm mult succes și îi spunem, încă o dată: Bine ai venit în familia ACS Craiova Maximă, Juan!”, a anunțat ACS Craiova Maxima.