Home | Fotbal | Liga 1 | Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova

Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova

Radu Constantin Publicat: 25 iulie 2026, 11:25

Comentarii
Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Universitatea Craiova „transferă” şi la nivelul staff-ului. Oltenii continuă să se întărească şi cu spaniolul Juan Carlos Amoedo Dasilva, anunţă 3minute.net.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Juan Carlos Amoedo Dasilva este noul responsabil de metodologie și va fi coordonator tehnic. Strategia făcută de Mihai Rotaru cuprinde toate echipele clubului, iar spaniolul a fost adus în Bănie pentru a ajuta la implementarea unei identități de joc la toate grupele de vârstă.

Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova!

„Suntem bucuroși să îl prezentăm pe Juan Carlos Amoedo Dasilva, noul Responsabil de Metodologie și Coordonator Tehnic al ACS Craiova Maximă. Cu o viziune modernă asupra fotbalului și o atenție deosebită pentru dezvoltarea jucătorilor, Juan va coordona metodologia de antrenament a clubului. Și va contribui la implementarea unei identități unitare de joc la toate grupele de vârstă.

Rolul său este esențial în construirea unui mediu de performanță. În care fiecare copil să beneficieze de un proces de pregătire bine structurat, adaptat cerințelor fotbalului modern. Îi urăm mult succes și îi spunem, încă o dată: Bine ai venit în familia ACS Craiova Maximă, Juan!”, a anunțat ACS Craiova Maxima.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Observator
Experiment. Peștele din Dunăre se apropie ca preț de cel din import. Cât costă kilogramul
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
Fanatik.ro
Ipostaza inedită în care a apărut fosta rivală a Simonei Halep. Toată lumea a rămas uimită
11:03

Donald Trump, declarație controversată despre LeBron James. Ce a putut să spună după transferul starului din NBA
10:46

Adam Nemec a semnat un nou contract la 40 de ani!
10:42

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30). Primul mare derby al sezonului de Liga 1. Echipele probabile
10:26

Cristi Chivu transferă la Inter un nume sonor din naţionala Argentinei
10:05

Mihai Stoica, replică dură pentru Nicolae Dică: „Să-i aduc aminte de doi de 5”. De la ce a pornit conflictul
9:50

Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile
1 Italia şi-a ales noul selecţioner, după refuzul lui Pep Guardiola. Anunţ de ultim moment 2 Mihai Stoica a făcut anunțul în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafele uriașe din FCSB – Auda 2-3: „Îmi e frică” 3 O nouă plecare de la FCSB. Jucătorul şi-a dat acordul şi semnează cu noua echipă: „O chestiune de timp” 4 Ce lovitură! Un nou club din Liga 1 a primit interdicție la transferuri 5 O nouă regulă din fotbal s-a aplicat în Liga 1! „Și noi trebuie să fim mai atenți, dar și arbitrii” 6 OFICIAL | 4 plecări de la Dinamo dintr-un foc! Omul care o bătea pe FCSB, OUT
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial