Gest superb făcut de Vinicius Junior pentru rivalul său de la Barcelona - Antena Sport

Deși este unul dintre cei mai contestați jucători din campionatul Spaniei, Vinicius Junior a făcut un gest de mare clasă față de un rival care evoluează în prezent în tricoul Barcelonei.

Presa iberică a dezvăluit că fotbalistul brazilian l-a contactat pe jucătorul lui Hansi Flick și și-a arătat sprijinul într-un moment dificil din viața sa.

Vinicius Junior l-a contactat pe Ronald Araujo

Ronald Araujo este unul dintre jucătorii de bază ai Barcelonei, însă evoluțiile stoperului nu a fost cele mai bune în prima parte a sezonului. După ce a gafat în mai multe meciuri, acesta a cerut acceptul clubului pentru a lua o pauză și a plecat în pelerinaj, cu speranța de „a se regăsi”.

În tot acest timp, fundașul uruguayan a avut parte de sprijinul conducerii și a colegilor, dar și din partea unui rival de la Real Madrid: Vinicius Junior.

Potrivit as.com, jucătorul „los blancos” l-a contactat pe adversarul său din La Liga și i-a transmis că are parte de tot sprijinul său necondiționat pentru a depăși acest moment.