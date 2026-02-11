Gest superb făcut de Vinicius Junior pentru rivalul său de la Barcelona - Antena Sport

Deși este unul dintre cei mai contestați jucători din campionatul Spaniei, Vinicius Junior a făcut un gest de mare clasă față de un rival care evoluează în prezent în tricoul Barcelonei.
Presa iberică a dezvăluit că fotbalistul brazilian l-a contactat pe jucătorul lui Hansi Flick și și-a arătat sprijinul într-un moment dificil din viața sa.
Vinicius Junior l-a contactat pe Ronald Araujo
Ronald Araujo este unul dintre jucătorii de bază ai Barcelonei, însă evoluțiile stoperului nu a fost cele mai bune în prima parte a sezonului. După ce a gafat în mai multe meciuri, acesta a cerut acceptul clubului pentru a lua o pauză și a plecat în pelerinaj, cu speranța de „a se regăsi”.
În tot acest timp, fundașul uruguayan a avut parte de sprijinul conducerii și a colegilor, dar și din partea unui rival de la Real Madrid: Vinicius Junior.
Potrivit as.com, jucătorul „los blancos” l-a contactat pe adversarul său din La Liga și i-a transmis că are parte de tot sprijinul său necondiționat pentru a depăși acest moment.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Vinicius Junior called Barcelona's Ronald Araujo on phone when he took a break from football due to mental health reasons.
Vini spoke to Araujo and offered his full support and encouragement.
— @diarioas pic.twitter.com/O2dFoZuIOs
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 11, 2026
