Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 16:01

Cristi Chivu le-a luat apărarea jucătorilor de la Inter, după ce Italia a ratat World Cup 2026: Asta contează cel mai mult

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu şi-a apărat jucătorii, după ce Italia a ratat calificarea la World Cup 2026. Meciul din Bosnia, care a lăsat Squadra Azzurra acasă, pentru a treia ediţie consecutivă de Cupă Mondială, i-a avut în prim-plan pe jucătorii lui Inter.

Bosnia s-a impus la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1, la finalul celor 120 de minute. Pio Esposito, unul dintre “copiii” lui Chivu, a ratat prima lovitură de departajare. Alessandro Bastoni, jucător care este dorit de Barcelona, a fost eliminat în minutul 42, la scorul de 1-0 pentru Italia.

Cristi Chivu a sărit în apărarea lui Pio Esposito şi Bastoni: “În lumea fotbalului, cel mai mult contează să îţi respecţi coechipierii”

Criti Chivu a dezvăluit că a vorbit cu Pio Esposito, despre penalty-ul ratat în Bosnia. Antrenorul român a declarat că a vrut doar să ştie dacă atacantul de 20 de ani a fost cel care a cerut să execute acel penalty, ceea ce a fost suficient pentru el pentru a aprecia curajul acestuia într-un moment atât de important:

“L-am întrebat dacă el a cerut să bată, iar răspunsul lui, care a fost da, a fost suficient pentru mine. Dacă îţi asumi o asemenea responsabilitate, într-un meci atât de important, la o asemenea vârstă, e sucient pentru mine. Va mai rata multe penalty-uri în cariera sa, dar cel mai important lucru este curajul său. Este un lucru bun pentru Pio, un lucru bun pentru noi, cei care îl antrenăm, dar şi pentru echipa naţională că el şi-a asumat această responsabilitate”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinternews.it.

Întrebat şi despre Alessandro Bastoni, cel care a fost eliminat în minutul 42 al meciului cu Bosnia, Cristi Chivu a spus:

“În lumea fotbalului, cel mai mult contează să îţi respecţi coechipierii, munca şi să te respecţi pe tine. Sunt sigur că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar se bucură pentru susţinerea de care a avut parte din partea coechipierilor de la echipa naţională. El a ieşit cu pieptul înainte, într-un moment dificil. A venit şi a dat totul pentru a-şi reprezenta ţara şi pentru a-şi îndeplini visul.

În ciuda problemelor, a tras de el. Ca om de sport care ştie cum e să mergi cu cârje 10 zile, asta înseamnă mult. El şi-a asumat responsabilitatea. Ce contează cel mai mult este că a primit iubire şi respect din partea coechipierilor”, a mai spus Chivu.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu