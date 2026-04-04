Cristi Chivu le-a luat apărarea jucătorilor de la Inter, după ce Italia a ratat World Cup 2026: “Asta contează cel mai mult”

Cristi Chivu şi-a apărat jucătorii, după ce Italia a ratat calificarea la World Cup 2026. Meciul din Bosnia, care a lăsat Squadra Azzurra acasă, pentru a treia ediţie consecutivă de Cupă Mondială, i-a avut în prim-plan pe jucătorii lui Inter.

Bosnia s-a impus la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1, la finalul celor 120 de minute. Pio Esposito, unul dintre “copiii” lui Chivu, a ratat prima lovitură de departajare. Alessandro Bastoni, jucător care este dorit de Barcelona, a fost eliminat în minutul 42, la scorul de 1-0 pentru Italia.

Cristi Chivu a sărit în apărarea lui Pio Esposito şi Bastoni: “În lumea fotbalului, cel mai mult contează să îţi respecţi coechipierii”

Criti Chivu a dezvăluit că a vorbit cu Pio Esposito, despre penalty-ul ratat în Bosnia. Antrenorul român a declarat că a vrut doar să ştie dacă atacantul de 20 de ani a fost cel care a cerut să execute acel penalty, ceea ce a fost suficient pentru el pentru a aprecia curajul acestuia într-un moment atât de important:

“L-am întrebat dacă el a cerut să bată, iar răspunsul lui, care a fost da, a fost suficient pentru mine. Dacă îţi asumi o asemenea responsabilitate, într-un meci atât de important, la o asemenea vârstă, e sucient pentru mine. Va mai rata multe penalty-uri în cariera sa, dar cel mai important lucru este curajul său. Este un lucru bun pentru Pio, un lucru bun pentru noi, cei care îl antrenăm, dar şi pentru echipa naţională că el şi-a asumat această responsabilitate”, a declarat Cristi Chivu, citat de fcinternews.it.

Întrebat şi despre Alessandro Bastoni, cel care a fost eliminat în minutul 42 al meciului cu Bosnia, Cristi Chivu a spus: