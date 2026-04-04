“Astfel de drame se pot întâmpla doar la Inter”. Chivu, mesaj ironic pentru critici înainte de derby-ul cu Roma

Cristi Chivu a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu AS Roma din campionat, iar românul a vorbit printre altele și despre starea de spirit a jucătorilor săi. Antrenorul a abordat și subiectul legat de forma mai slabă a “nerazzurrilor”, transmițând în mod indirect un mesaj pentru cei care îi critică echipa.
Fotbalul la nivel de club revine după pauza internațională, iar unul dintre cele mai tari meciuri din acest weekend va fi cel de pe Giuseppe Meazza dintre Inter și AS Roma. Formația lui Cristi Chivu speră să își revină în formă după ce în ultimele trei meciuri nu a obținut nicio victorie, pierzând cu AC Milan și remizând contra celor de la Atalanta și Fiorentina.
Cristi Chivu, alături de elevii săi înainte de derby-ul cu AS Roma. Ce a spus despre forma slabă
Pe primul loc în prezent, la șase puncte de rivala din oraș și la alte șapte de Napoli, Cristi Chivu a ținut să vorbească la superlativ despre elevii săi atunci când a fost întrebat de jurnaliști cum se simt fotbaliștii pe plan psihologic. În mod cert, curiozitatea presei a venit și în contextul în care Italia a ratat Mondialul, iar formația românului a trimis cinci jucători la “Squadra Azzurra”.
Chivu a vorbit la conferință și despre ultimele rezultate ale echipei și a avut un mesaj cu subînțeles pentru critici, spunând că doar pe Meazza egalurile pot fi transformate în adevărate drame. În 30 de etape, Inter a înregistrat un bilanț de 22 de victorii, trei remize și cinci eșecuri.
“Am de a face cu mari campioni dintr-o perspectivă umană. Mereu s-au luptat și au învățat că să faci parte dintr-un grup uneori înseamnă că vei eșua și nu îți vei atinge obiectivul. Ce contează însă e caracterul și reacția.
Ei cunosc clubul pe care îl reprezintă și știu ce vor fanii. Trebuie să accepți dezamăgirile și nu sunt îngrijorat: mi-au arătat că sunt oameni cu valori, calități și certitudini. Rezultatele fac parte dintr-un maraton al campionatului.
Ritmul nostru e foarte bun, iar astfel de drame legate de egaluri se pot întâmpla doar la Inter. Evident, voiam mai mult, dar primim ce merităm până acum“, a spus antrenorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.
Partida dintre Inter și AS Roma va avea loc duminică, de la ora 21:45, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
