Andrei Nicolae Publicat: 4 aprilie 2026, 16:36

Astfel de drame se pot întâmpla doar la Inter. Chivu, mesaj ironic pentru critici înainte de derby-ul cu Roma

Cristi Chivu, pe banca lui Inter, în timpul unui meci din Serie A/ Profimedia

Cristi Chivu a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu AS Roma din campionat, iar românul a vorbit printre altele și despre starea de spirit a jucătorilor săi. Antrenorul a abordat și subiectul legat de forma mai slabă a “nerazzurrilor”, transmițând în mod indirect un mesaj pentru cei care îi critică echipa.

Fotbalul la nivel de club revine după pauza internațională, iar unul dintre cele mai tari meciuri din acest weekend va fi cel de pe Giuseppe Meazza dintre Inter și AS Roma. Formația lui Cristi Chivu speră să își revină în formă după ce în ultimele trei meciuri nu a obținut nicio victorie, pierzând cu AC Milan și remizând contra celor de la Atalanta și Fiorentina.

Cristi Chivu, alături de elevii săi înainte de derby-ul cu AS Roma. Ce a spus despre forma slabă

Pe primul loc în prezent, la șase puncte de rivala din oraș și la alte șapte de Napoli, Cristi Chivu a ținut să vorbească la superlativ despre elevii săi atunci când a fost întrebat de jurnaliști cum se simt fotbaliștii pe plan psihologic. În mod cert, curiozitatea presei a venit și în contextul în care Italia a ratat Mondialul, iar formația românului a trimis cinci jucători la “Squadra Azzurra”.

Chivu a vorbit la conferință și despre ultimele rezultate ale echipei și a avut un mesaj cu subînțeles pentru critici, spunând că doar pe Meazza egalurile pot fi transformate în adevărate drame. În 30 de etape, Inter a înregistrat un bilanț de 22 de victorii, trei remize și cinci eșecuri.

Am de a face cu mari campioni dintr-o perspectivă umană. Mereu s-au luptat și au învățat că să faci parte dintr-un grup uneori înseamnă că vei eșua și nu îți vei atinge obiectivul. Ce contează însă e caracterul și reacția.

Ei cunosc clubul pe care îl reprezintă și știu ce vor fanii. Trebuie să accepți dezamăgirile și nu sunt îngrijorat: mi-au arătat că sunt oameni cu valori, calități și certitudini. Rezultatele fac parte dintr-un maraton al campionatului.

Ritmul nostru e foarte bun, iar astfel de drame legate de egaluri se pot întâmpla doar la Inter. Evident, voiam mai mult, dar primim ce merităm până acum“, a spus antrenorul român, potrivit tuttomercatoweb.com.

Partida dintre Inter și AS Roma va avea loc duminică, de la ora 21:45, iar meciul va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu