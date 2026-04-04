În Formula 1, norocul trebuie să fie decisiv? Analiza lui Adrian Georgescu

În Marele Premiu al Japoniei, George Russell a pierdut cursa doar pentru că a intrat la boxe un tur prea devreme. La câteva secunde după ce englezul a schimbat anvelopele, accidentul lui Bearman a adus mașina de siguranță pe traseu. Astfel, coechipierul lui Russell de la Mercedes, Kimi Antonelli, a putut schimba cauciucurile în regim de safety-car, ceea ce i-a adus un avantaj de 10 secunde. Italianul luase un start slab. El avea, când Russell intrase la standuri, un deficit de peste două secunde în urma acestuia. Cu toate acestea, Antonelli s-a detașat în câștigător clar, doar ca urmare a unui accident.

Pe scurt, Antonelli a avut noroc. Russell nu.

De aici și întrebarea din titlu.

De ce hazardul ajută competiția

Părerea mea este că hazardul sau norocul trebuie să rămână unul dintre factori decisivi în orice sport.

Nu înseamnă că pledez doar pentru noroc. Acesta trebuie să rămână doar cireașa de pe tort. Ca în aruncarea lui Kawhi Leonard, când mingea de baschet a țopăit de patru ori pe inel înainte să intre. Sau victoria lui Steven Bradbury în proba de short-track de 1.000 metri de la Olimpiada din 2002. Ori lovitura aceasta în tenis. Ori, în Formula 1, primul titlu obținut de Lewis Hamilton sau singura victorie a lui Pastor Maldonado, care au fost tot episoade în care norocul a fost determinant.