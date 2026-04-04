Home | Fotbal | La Liga | Andrei Raţiu, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren! Meci excelent după “coşmarul” din Turcia

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 9:05

Comentarii
Andrei Raţiu / Profimedia

Andrei Raţiu a făcut o partidă foarte bună pentru Rayo Vallecano, în meciul din etapa cu numărul 30 din La Liga. Formaţia la care evoluează fundaşul român s-a impus cu 1-0 în faţa lui Elche, graţie unui gol marcat de Nteka.

Elche a rămas în zece din minutul 39, când căpitanul Pedro Bigas a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Madrilenii au marcat unicul gol al meciului în minutul 74, prin Randy Nteka, din assistul lui Alvaro Garcia. Rayo nu a mai forţat înscrierea celui de-al doilea gol, a trăit periculos finalul de meci, dar s-a impus cu 1-0.

Andrei Raţiu, meci excelent în Rayo Vallecano – Elche 1-0

Andrei Raţiu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano. Cei de la flashscore.com i-au acordat nota 8,6, cea mai bună notă a meciului, în timp ce sofascore.com i-a acordat nota 8, a doua cea mai bună.

Această prestaţie bună a lui Andrei Raţiu vine după ce fundaşul român a fost criticat pentru jocul făcut la Istanbul, contra Turciei, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. România a ratat calificarea la turneul final care se va vedea în Universul Antena.

Pentru Rayo Vallecano urmează acum unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu