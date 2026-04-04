Andrei Raţiu, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren! Meci excelent după “coşmarul” din Turcia

Andrei Raţiu a făcut o partidă foarte bună pentru Rayo Vallecano, în meciul din etapa cu numărul 30 din La Liga. Formaţia la care evoluează fundaşul român s-a impus cu 1-0 în faţa lui Elche, graţie unui gol marcat de Nteka.
Elche a rămas în zece din minutul 39, când căpitanul Pedro Bigas a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Madrilenii au marcat unicul gol al meciului în minutul 74, prin Randy Nteka, din assistul lui Alvaro Garcia. Rayo nu a mai forţat înscrierea celui de-al doilea gol, a trăit periculos finalul de meci, dar s-a impus cu 1-0.
Andrei Raţiu, meci excelent în Rayo Vallecano – Elche 1-0
Andrei Raţiu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano. Cei de la flashscore.com i-au acordat nota 8,6, cea mai bună notă a meciului, în timp ce sofascore.com i-a acordat nota 8, a doua cea mai bună.
Această prestaţie bună a lui Andrei Raţiu vine după ce fundaşul român a fost criticat pentru jocul făcut la Istanbul, contra Turciei, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. România a ratat calificarea la turneul final care se va vedea în Universul Antena.
Pentru Rayo Vallecano urmează acum unul dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului.
