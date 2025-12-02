Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale - Antena Sport

Ronald Araujo a ajuns la 26 de ani, dar trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere mental, astfel că uruguayanul cotat la 35 de milioane de euro a venit cu o cerinţă mai puţin obişnuită pentru echipa de club.

Din postura de căpitan al Barcelonei, sud-americanul a purtat o discuţie cu cei din conducerea clubului catalan, rugămintea sa fiind să ia o pauză de la fotbal în care să rezolve problemele mentale şi psihologice, anunţă Mundo Deportivo.

Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale

Înţelegând situaţia în care se află fundaşul, clubul n-a stat pe gânduri şi a acceptat propunerea venită, chiar dacă Araujo a evoluat în 11 dintre cele 14 meciuri disputate de gruparea blaugrana în La Liga, în acest sezon. El venea totuşi după eliminarea din Champions League cu Chelsea.

Araujo şi-a trecut în cont şi două goluri, dar nu îşi va ajuta echipa la meciul cu Atletico Madrid, ce se va disputa marţi şi care va conta pentru etapa a 19-a din La Liga.

Până la finalul sezonului, Barcelona va evolua în La Liga cu Atletico Madrid (a), Betis (d), Osasuna (a) şi Villarreal (d), dar se va duela şi cu Eintracht Frankfurt (a) în Champions League.