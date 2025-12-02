Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale

Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 9:24

Comentarii
Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale

Ronald Araujo, eliminat în Chelsea - Barcelona 3-0 - Profimedia Images

Ronald Araujo a ajuns la 26 de ani, dar trece printr-o situaţie dificilă din punct de vedere mental, astfel că uruguayanul cotat la 35 de milioane de euro a venit cu o cerinţă mai puţin obişnuită pentru echipa de club.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Din postura de căpitan al Barcelonei, sud-americanul a purtat o discuţie cu cei din conducerea clubului catalan, rugămintea sa fiind să ia o pauză de la fotbal în care să rezolve problemele mentale şi psihologice, anunţă Mundo Deportivo.

Ronald Araujo a cerut ajutorul Barcelonei pentru a scăpa de problemele mentale

Înţelegând situaţia în care se află fundaşul, clubul n-a stat pe gânduri şi a acceptat propunerea venită, chiar dacă Araujo a evoluat în 11 dintre cele 14 meciuri disputate de gruparea blaugrana în La Liga, în acest sezon. El venea totuşi după eliminarea din Champions League cu Chelsea.

Araujo şi-a trecut în cont şi două goluri, dar nu îşi va ajuta echipa la meciul cu Atletico Madrid, ce se va disputa marţi şi care va conta pentru etapa a 19-a din La Liga.

Până la finalul sezonului, Barcelona va evolua în La Liga cu Atletico Madrid (a), Betis (d), Osasuna (a) şi Villarreal (d), dar se va duela şi cu Eintracht Frankfurt (a) în Champions League.

Reclamă
Reclamă

După primele 14 etape din La Liga, Barcelona este lider, cu 34 de puncte. Pe doi este Real Madrid (33 de puncte), echipă care vine după 3 egaluri consecutive, 0-0 cu Rayo, 2-2 cu Elche şi 1-1 cu Girona.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Observator
Charlie Ottley, românul. Cum a petrecut de 1 Decembrie şi ce planuri are pentru satul în care s-a mutat
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, soluție uluitoare pentru salvarea lui Dennis Politic la FCSB. „Vedem de Bobotează. Vreau să-l fac om adevărat”. Exclusiv
10:18
Fostul component al Generaţiei de Aur, negocieri să preia Hermannstadt. Măldărășanu pleacă de la echipă
9:57
Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova
9:46
Campionul României, lider Survivor. Faimoși vs Războinici. Adi Vasile este noul prezentator al show-ului Antenei 1
9:23
Gigi Becali, declaraţie controversată despre religia lui lui Dennis Politic: “Vreau să-l fac om adevărat”
8:54
Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult”
8:39
Transferul lui Andre Duarte e doar începutul. Urmează alte super-transferuri la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Transferul momentului pentru FCSB. A ajuns la București să semneze: “Mă bucur să fiu din nou aici” 4 Costel Gâlcă, transfer de titlu la Rapid. Ce jucător de 1.2 milioane de euro vrea din Serie A 5 EXCLUSIV„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes” 6 Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând