Costel Gâlcă sună adunarea înaintea meciului cu U Cluj: „Trebuie să ne mobilizăm”

Rapid București va primi vizita Universității Cluj în etapa a treia din play-off, iar partida se anunță una complicată pentru formația antrenată de Costel Gâlcă.
Tehnicianul Rapidului a vorbit despre problema legată de suspendarea primită pentru accesul suporterilor și a explicat și unde ar trebui jucătorii să aibă inspirație.
Costel Gâlcă: „Ne dorim să câștigăm acest meci”
Universitatea Cluj are un bilanț de excepție pe terenul Rapidului, iar Costel Gâlcă a tras un semnal de alarmă la conferința de presă premergătoare partidei din Giulești.
Tehnicianul alb-vișiniilor a explicat unde anume se poate face diferența în acest meci și chiar i-a luat apărarea lui Marian Aioani pentru gafa din meciul amical contra Slovaciei.
„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe. Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime. S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă. Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.
Sunt destul de bine jucătorii care au venit de la naționale. Aioani a avut o greșeală, dar e important pentru noi ca el să fie bine în continuare. Se mai fac și greșeli pentru că la echipa de club e obișnuit să joace foarte mult, să inițieze foarte mult și atunci se mai fac și greșeli. La echipa națională cred că nu sunt așa de omogeni. Poate că sunt jucători care nu au jucat niciodată împreună. În general, echipele care inițiază de jos, atrag adversarul, și au reușite foarte mari și câștigă multe meciuri”.
„Avem nevoie de acei suporteri care de multe ori ne aduc spre victorie”
„(n.r. – 10 sectoare închise la meciul cu U Cluj și la următorul meci fără spectatori) Suporterii noștri sunt importanți la fiecare meci. Și acasă, și în deplasare pentru că vin în număr foarte mare. Important e să trecem cu bine peste aceste două meciuri și să-i avem din nou alături, să le aducem bucurii. Din acest punct de vedere, trebuie să ne mobilizăm cât mai mult pentru că un stadion plin pe Giulești este altceva. E important pentru noi să avem spectatori, fie ei femei și copii. Avem nevoie de acei suporteri care de multe ori ne aduc spre victorie.
N-am avut toți jucătorii la dispoziție, dar am avut două săptămâni în care s-au antrenat foarte bine. Într-adevăr, la ultimul meci cu CFR Cluj am avut multe tranziții ofensive și defensive, nu am finalizat multe acțiuni și sper ca la meciul cu U Cluj să putem să avem acea inspirație. E important să finalizăm acțiunile. (n.r. – Obiectivul Rapidului) Toate echipele sunt acolo, ne dorim să stăm acolo sus, să avem șanse la titlu până în ultima etapă, dar pentru asta trebuie să acumulăm puncte în fiecare meci.
(n.r. – E judecată Rapid diferit?) Trebuie să fim egali toți, dar cum a fost acest meci pe care l-am avut cu U Craiova, bănuiesc că și în alte meciuri suporterii au fost provocați și, astfel, au făcut aceste lucruri. Sper să nu se mai întâmple, dar suporterii altor echipe, care greșesc ca noi, să fie la fel sancționați și suspendați”, a declarat tehnicianul Rapidului.
