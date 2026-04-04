Costel Gâlcă sună adunarea înaintea meciului cu U Cluj: „Trebuie să ne mobilizăm”

Rapid București va primi vizita Universității Cluj în etapa a treia din play-off, iar partida se anunță una complicată pentru formația antrenată de Costel Gâlcă.

Tehnicianul Rapidului a vorbit despre problema legată de suspendarea primită pentru accesul suporterilor și a explicat și unde ar trebui jucătorii să aibă inspirație.

Costel Gâlcă: „Ne dorim să câștigăm acest meci”

Universitatea Cluj are un bilanț de excepție pe terenul Rapidului, iar Costel Gâlcă a tras un semnal de alarmă la conferința de presă premergătoare partidei din Giulești.

Tehnicianul alb-vișiniilor a explicat unde anume se poate face diferența în acest meci și chiar i-a luat apărarea lui Marian Aioani pentru gafa din meciul amical contra Slovaciei.

„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe. Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime. S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă. Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.