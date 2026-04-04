Home | Fotbal | Fotbal extern | Machester City, calificare la pas în semifinalele Cupei Angliei! Erling Haaland a îngenuncheat campioana Liverpool

Machester City, calificare la pas în semifinalele Cupei Angliei! Erling Haaland a îngenuncheat campioana Liverpool

Daniel Işvanca Publicat: 4 aprilie 2026, 16:35

Machester City, calificare la pas în semifinalele Cupei Angliei! Erling Haaland a îngenuncheat campioana Liverpool

Erling Haaland și Cherki / Profimedia

Manchester City a obținut sâmbătă prezența în penultimul act al Cupei Angliei, după un succes categoric obținut în fața campioanei din Premier League, Liverpool.

Fără Pep Guardiola, care a urmărit din tribune partida alături de fiica sa, „cetățenii” au defilat în fața propriilor suporteri, surclasând echipa pregătită de Arne Slot.

Manchester City – Liverpool 4-0

Cu câteva zile înaintea meciului cu Paris Saint Germain, din UEFA Champions League, Liverpool a suferit un eșec usturător în sferturile de finală ale Cupei Angliei.

Formația antrenată de Arne Slot a fost „demolată” de Manchester City, care s-a impus cu scorul de 4-0, într-un meci în care norvegianul Erling Haaland a înscris o triplă (min. 39, min. 45+2 și min. 57).

Semenyo a punctat și el pentru trupa lui Pep Guardiola, tehnician care a urmărit din tribune partida, fiind suspendat pentru acest joc. Ca jocul să fie unul dezastruos până la capăt pentru „cormorani”, Mohamed Salah a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 64.

