Machester City, calificare la pas în semifinalele Cupei Angliei! Erling Haaland a îngenuncheat campioana Liverpool

Manchester City a obținut sâmbătă prezența în penultimul act al Cupei Angliei, după un succes categoric obținut în fața campioanei din Premier League, Liverpool.
Fără Pep Guardiola, care a urmărit din tribune partida alături de fiica sa, „cetățenii” au defilat în fața propriilor suporteri, surclasând echipa pregătită de Arne Slot.
Manchester City – Liverpool 4-0
Cu câteva zile înaintea meciului cu Paris Saint Germain, din UEFA Champions League, Liverpool a suferit un eșec usturător în sferturile de finală ale Cupei Angliei.
Formația antrenată de Arne Slot a fost „demolată” de Manchester City, care s-a impus cu scorul de 4-0, într-un meci în care norvegianul Erling Haaland a înscris o triplă (min. 39, min. 45+2 și min. 57).
Semenyo a punctat și el pentru trupa lui Pep Guardiola, tehnician care a urmărit din tribune partida, fiind suspendat pentru acest joc. Ca jocul să fie unul dezastruos până la capăt pentru „cormorani”, Mohamed Salah a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 64.
