Joan Laporta, anunţ "bombă" la 12 ore după El Clasico! Cere să se REJOACE Real Madrid - Barcelona şi a găsit precedentul - Antena Sport

„Am jucat mai bine decât Real Madrid şi am pierdut. Toată lumea a văzut, nu mai e nimic de spus. E o ruşine. E un sentiment uriaş de nedreptate. Nu pot să păcălesc pe nimeni, cu atât mai puţin pe fani. E evident. Ieri m-aţi întrebat despre arbitru şi am spus că sper să treacă neobservat şi să facă o treabă bună. Nu a făcut nimic din lucrurile astea.

Nu vreau să tac. E păcat. Dacă vrem să fim cel mai bun campionat din lume trebuie să folosim tehnologia. Au fost situaţii pe care noi nu le puteam controla. Încerc să nu îi înşel pe fani şi să fiu sincer. Am meritat victoria azi”, a declarat Xavi.

Imaginile care au stârnit controverse uriaşe în Real Madrid – Barcelona

În minutul 27, tânărul jucător al Barcelonei a trimis mingea cu călcâiul spre poarta Realului, iar Lunin a scos balonul in extremis. Au urmat mai multe minute în care s-a verificat dacă mingea trecuse cu toată circumferinţa linia porţii.

Din moment de în La Liga nu există tehnologia „Goal Line”, a fost nevoie ca arbitrii din cabina VAR să revadă faza din toate unghiurile. După mai multe minute, s-a decis că nu a fost gol şi s-a reluat jocul.

Imediat au apărut voci care au afirmat că golul trebuia validat. Unul dintre aceştia a fost expertul celor de la Radio Marca.

”Lunin se afla în interiorul porții, iar mingea pare că a depășit linia”, a declarat analistul celor de la Radio Marca, Perez Burrull.

„Chiar dacă sunt 36 de camere video pe Santiago Bernabeu, a lipsit camera din unghiul invers care să arate dacă mingea a intrat sau nu. Totuşi, o imagine făcută din tribună arată clar că mingea a fost scoasă din interiorul porţii„, au reacţionat jurnaliştii catalani de la mundodeportivo.com.