Anunț despre transferul lui Răzvan Sava la Universitatea Craiova

Transferat pentru 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj, Răzvan Sava poate reveni în fotbalul românesc, iar Universitatea Craiova se află în negocieri cu Udinese.

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Portarul în vârstă de 23 de ani a apărat în 23 de partide la gruparea din Serie A, iar clubul oltean are nevoie de un goalkeeper cu experiență.

Universitatea Craiova negociază un împrumut al lui Sava, iar mutarea e foarte aproape de a se realiza.

Aurel Sava, tatăl portarului român, a confirmat pentru Fanatik că fiul său și-a dat acordul să meargă la Craiova, dar mai sunt detalii contractuale de pus la punct.

„Mai sunt ceva detalii de clarificat la contract și, în funcție de ce se discută, hotărârea e luată, el și-a dat acordul. Până nu e totul pus la punct din punct de vedere contractual, nu pot să vă zic 100% un lucru. Mai sunt discuții și între cele două cluburi, deci rămâne de văzut”, a declarat Aurel Sava pentru sursa menționată.