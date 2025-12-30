Răzvan Sava va semna! Veste excelentă pentru portarul român - Antena Sport

Răzvan Sava se află deja la al doilea sezon în tricoul celor de la Udinese, aducerea sa fiind văzută drept o lovitură de viitor pentru clubul din campionatul Italiei.

Cu șapte apariții în acest sezon de Serie A, acesta a primit o veste excelentă din partea conducerii, care a luat decizia de a-i prelungi contractul până în iunie 2030.

Răzvan Sava își prelungește contractul cu Udinese

Transferat pentru 2,5 milioane de euro de la CFR Cluj, Răzvan Sava este unul dintre jucătorii importanți ai celor de la Udinese. Portarul în vârstă de 23 de ani a apărat și în acest sezon la gruparea din Serie A, care a luat o decizie importantă privind viitorul său.

Concret, jurnalistul italian Nicolo Schira anunță că oficialii „friulanilor” au ajuns la concluzia că trebuie să îi prelungească contractul portarului român, iar noul angajament ar urma să fie valabil până în iunie 2030.

2,5 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Sava

