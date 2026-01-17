Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş - FCSB 1-0: "Niciodată" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată”

Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: “Niciodată”

Alex Masgras Publicat: 17 ianuarie 2026, 9:30

Comentarii
Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş – FCSB 1-0: Niciodată

Gigi Becali şi Basarab Panduru / Colaj Antena Sport & Orange Sport

FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. Miculescu, Stoian şi Radunovic au fost introduşi pe teren în locul lui Cisotti, Toma şi Pantea.

Basarab Panduru consideră că Gigi Becali a greşit când l-a scos pe Juri Cisotti la pauza meciului FC Argeş – FCSB 1-0

Fostul internaţional Basarab Panduru este de părere că Gigi Becali a luat o decizie greşită atunci când l-a scos pe Juri Cisotti după doar 45 de minute. Panduru a fost de acord cu schimbările lui Pantea şi Toma, dar consideră că Cisotti ar fi trebuit să joace şi în repriza a doua de la Mioveni:

“Cisotti nu trebuia schimbat niciodată! Pantea şi cu Toma, da, e corect, dar Cisotti, nu!”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

“Mie mi s-au părut schimbările normale, fireşti. La Cisotti poţi spune că e un semn de întrebare”, a spus şi Marius Baciu, potrivit sursei menţionate anterior.

Reclamă
Reclamă

În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.

Pentru FCSB urmează acum deplasarea din penultima etapă Europa League, cu Dinamo Zagreb, după care va juca două meciuri pe teren propriu. Este vorba despre duelurile cu CFR Cluj şi Fenerbahce, partida contra turcilor fiind din ultima etapă a grupei principale Europa League.

Val de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâniVal de ger extrem în acest weekend în toată ţara. Frigul tăios va continua şi în următoarele două săptămâni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Observator
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
12:00
Dejan Iliev, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: “Cel mai mare club din România”
11:37
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
11:13
Novak Djokovic e pregătit de Australian Open 2026: “Nu trebuie să intru în capcana mentală”
11:03
Mihai Stoica, reacţie surprinzătoare după înfrângerea FCSB-ului: “Nu sunt îngrijorat, vom intra în play-off”
10:48
VideoCleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers 117-115. Evan Mobley a adus victoria cu un slam dunk în ultimele secunde
10:36
Dan Şucu, lovitură pe piaţa transferurilor! Aduce un jucător de 10 milioane de euro de la o forţă din Serie A
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”