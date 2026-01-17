Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş - FCSB 1-0: "Niciodată" - Antena Sport

FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off.

Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. Miculescu, Stoian şi Radunovic au fost introduşi pe teren în locul lui Cisotti, Toma şi Pantea.

Basarab Panduru consideră că Gigi Becali a greşit când l-a scos pe Juri Cisotti la pauza meciului FC Argeş – FCSB 1-0

Fostul internaţional Basarab Panduru este de părere că Gigi Becali a luat o decizie greşită atunci când l-a scos pe Juri Cisotti după doar 45 de minute. Panduru a fost de acord cu schimbările lui Pantea şi Toma, dar consideră că Cisotti ar fi trebuit să joace şi în repriza a doua de la Mioveni:

“Cisotti nu trebuia schimbat niciodată! Pantea şi cu Toma, da, e corect, dar Cisotti, nu!”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

“Mie mi s-au părut schimbările normale, fireşti. La Cisotti poţi spune că e un semn de întrebare”, a spus şi Marius Baciu, potrivit sursei menţionate anterior.