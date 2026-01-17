Basarab Panduru a numit marea greşeală a lui Gigi Becali! Decizia criticată din FC Argeş - FCSB 1-0: "Niciodată" - Antena Sport

FCSB a început cu stângul anul 2026, după ce a pierdut meciul din etapa cu numărul 22 de la Mioveni, cu FC Argeş, scor 0-1. Campioana României rămâne pe locul 9 în Liga 1 şi începe să tremure serios în privinţa calificării în play-off.
Aşa cum a obişnuit, FCSB a efectuat trei schimbări la pauză. Miculescu, Stoian şi Radunovic au fost introduşi pe teren în locul lui Cisotti, Toma şi Pantea.
Basarab Panduru consideră că Gigi Becali a greşit când l-a scos pe Juri Cisotti la pauza meciului FC Argeş – FCSB 1-0
Fostul internaţional Basarab Panduru este de părere că Gigi Becali a luat o decizie greşită atunci când l-a scos pe Juri Cisotti după doar 45 de minute. Panduru a fost de acord cu schimbările lui Pantea şi Toma, dar consideră că Cisotti ar fi trebuit să joace şi în repriza a doua de la Mioveni:
“Cisotti nu trebuia schimbat niciodată! Pantea şi cu Toma, da, e corect, dar Cisotti, nu!”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.
“Mie mi s-au părut schimbările normale, fireşti. La Cisotti poţi spune că e un semn de întrebare”, a spus şi Marius Baciu, potrivit sursei menţionate anterior.
În urma acestui prim meci din 2026, FCSB rămâne pe locul 9, 31 de puncte, în timp ce FC Argeş şi-a consolidat locul 5, cu 37 de puncte. Campioana României se află acum la 2 puncte de locurile de play-off, dar diferenţa se poate mări, dacă Oţelul Galaţi se va impune în meciul din Gruia, cu CFR Cluj.
Pentru FCSB urmează acum deplasarea din penultima etapă Europa League, cu Dinamo Zagreb, după care va juca două meciuri pe teren propriu. Este vorba despre duelurile cu CFR Cluj şi Fenerbahce, partida contra turcilor fiind din ultima etapă a grupei principale Europa League.
