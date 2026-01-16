FC Argeş - FCSB 1-0. Piteștenii dau lovitura și răpun campioana la Mioveni! Luptă „încinsă” la play-off - Antena Sport

Min. 38: Replica celor de la FCSB. Mihai Toma preia din pasa lui Bîrligea, șutează la colțul scurt, dar mingea este reținută de portarul piteștenilor.

Min. 28: GOL FC ARGEȘ! Deschidere de scor după o eroare în defensiva roș-albaștrilor. Pîrvu a fost cel care a finalizat, din pasa lui Moldoveanu.

Min. 6: Ocazie mare de gol pentru campioana României! Bîrligea șutează pe lângă poartă din marginea careului, deși ar fi putut pasa la Tănase.

Min. 5: Prima șansă de gol le aparține gazdelor! Robert Moldoveanu șutează frumos spre poartă, dar mingea se duce peste.

Min. 1: Start de meci la Mioveni!

Echipele de start la FC Argeș – FCSB:

FC Argeș (4-3-3): David Lazar – Tofan, M. Tudose, Garutti, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Bettaieb, R. Moldoveanu . Rezerve: C. Straton – Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, R. Popescu, Rădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe . Antrenor: Bogdan Andone

FCSB (4-3-3): Târnovanu – Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea – F. Tănase, Chiricheș – Cisotti, Olaru, M. Toma – Bîrligea . Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, D. Popa, Politic, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam . Antrenor: Elias Charalambous

Dacă FCSB luptă pentru calificarea în play-off, FC Argeş luptă pentru menţinerea în primele şase echipe ale campionatului. Echipa din Trivale este pe locul 5, cu 34 de puncte, în timp ce FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte.

În tur, FC Argeş s-a impus în meciul de la Bucureşti cu FCSB, când a câştigat cu 2-0. Bettaieb şi autogolul lui Mihai Popescu au decis meciul de la finalul lunii august.

În pauza competiţională, FC Argeş a disputat două meciuri amicale, cu Bursaspor şi Gaziantep, ambele pierdut, scor 1-2. Cu acelaşi scor a pierdut şi FCSB meciul amical din Antalya cu Beşiktaş.

FCSB şi FC Argeş, în conflict înainte de meci

Oficialii de la FCSB au ameninţat că nu vor evolua la Piteşti, dacă gazonul nu se va prezenta în condiţii optime. Pentru ora meciului sunt prognozate -4 grade Celsius. În acest context, oficialii bucureşteni se aşteaptă ca gazonul să fie îngheţat şi au notificat LPF cu privire la faptul că echipele din Liga 1 au obligativitatea ca stadioanele din Liga 1 să aibă încălzire funcțională a terenului.

Piteştenii au negat problemele şi susţin că starea gazonului va fi optimă la ora meciului. „Foarte bine, îi așteptăm la deszăpezire. Nu ne-a contactat absolut nimeni. Nu mă interesează ce fac cei de la FCSB. Gazonul va fi bun până la ora jocului. Bineînțeles că sistemul de încălzire funcționează, altfel nu luam licența dacă nu funcționa”, a spus Dani Coman, pentru gsp.ro.