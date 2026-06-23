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CFR Cluj a rămas fără încă un titular! Ardelenii au făcut anunțul oficial: „Mulțumim pentru munca depusă”

Daniel Işvanca Publicat: 23 iunie 2026, 19:12

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CFR Cluj a rămas fără încă un titular! Ardelenii au făcut anunțul oficial: Mulțumim pentru munca depusă”

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

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CFR Cluj a oficializat o nouă despărțire, după instalarea noului antrenor pe bancă. Formația din Gruia a confirmat că portarul Mihai Popa a plecat, după ce s-a ajuns la un acord privind rezilierea contractului.

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Portarul în vârstă de 25 de ani, evaluat la un milion de euro de către cei de la Transfermarkt, va rămâne liber de contract și își va putea căuta un nou angajament.

Mihai Popa a plecat de la CFR Cluj

Revenit în poarta celor de la CFR Cluj la începutul acestui an, Mihai Popa a plecat în cele din urmă din Gruia, după ce a adunat 19 apariții în tricoul ardelenilor.

„Mulțumim, Mihai Popa!

Clubul CFR 1907 Cluj și portarul Mihai Popa nu vor mai colabora în noul sezon competițional, contractul dintre cele două părți fiind încetat amiabil la începutul acestei luni.

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Revenit în Gruia în iarna acestui an, Popa a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 19 ori.
Pe această cale îi mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj și îi dorim succes în carieră!”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

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