"De mici ţinem cu Dinamo". Afirmaţii uluitoare ale lui Mihai Rotaru. Ce a putut spune înaintea Derby-ului de România - Antena Sport

Mihai Rotaru surprinde pe toată lumea. După ce echipa sa a câştigat, în prelungiri, scor 2-1, contra celor de la Rapid a făcut afirmaţii incredibile. Formaţia lui Mirel Rădoi a urcat pe primul loc în Liga 1 şi s-a îndepărtat la 3 puncte de FCSB şi două de CFR Cluj. Patronul oltenilor visează ca Dinamo să o încurce pe campioană în Derby de România.

Suporterii Craiovei lui Mirel Rădoi o consideră pe Dinamo marea rivală din Liga 1. Patronul echipei, Mihai Rotaru, trece peste orgolii. Recunoaşte că va ţine cu câinii în disputa din această seară, de pe Arena Naţională.

Mihai Rotaru, afirmaţii surpriză

Mihai Rotaru e în culmea fericirii după 2-1 cu Rapid, pe Giuleşti. A lăudat pe toată lumea, inclusiv pe cei de la Dinamo. Speră ca echipa lui Zeljko Kopic să o încurce pe FCSB în Derby de România. „De mici ținem cu Dinamo, ținem cu familia Dinamo. Avem două reprezentante ale familiei Dinamo, adică U Cluj și Dinamo București. Noi în fiecare an am fost acolo sus, e adevărat că nu am reușit să punem mâna pe trofeu, dar sperăm să reușim să o facem anul acesta”, a spus Mihai Rotaru, conform digisport.ro.

După 2-1 cu Rapid, Craiova lui Mirel Rădoi e epe primul loc în Liga 1. FCSB şi CFR Cluj au câte un meci mai puţin. Campioana joacă în această seară, de la ora 2+.30, contra celor de la Dinamo. Echipa din Gruia are meci cu marea rivală, U Cluj, luni, de la ora 20.30.

Mihai Rotaru i-a stabilit şi obiectivul lui Mirel Rădoi. ”Muncim din greu pentru a ajunge într-o cupă europeană. Am fost foarte aproape cu Hapoel Beer Sheva, când puteam să trecem de ei. A fost o dezamăgire și o frustrare că nu am reușit să ne calificăm în grupe. E un ‘must’ (n.r. obligație) pentru noi: câștigarea campionatului și calificarea în grupele unei cupe europene!”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro.