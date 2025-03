"Barbule, dă-l afară!" Mihai Rotaru a ieşit la atac, după FCSB - Universitatea Craiova 1-0: "Facem adresă către CCA" - Antena Sport

Nu avem ce să facem decât să atragem atenţia. Nu mă ocup de acest aspect, dar nu este în regulă ce a făcut Barbu aseară. Uităm de cele două cartonaşe galbene, avem două faulturi, dă-le”, a declarat Mihai Rotaru, conform fanatik.ro, după FCSB – Universitatea Craiova.

Sorin Cârţu a răbufnit, după ce Universitatea Craiova a fost învinsă de FCSB, scor 0-1, în ultima etapă a sezonului regular. Preşedintele olenilor a criticat arbitrajul şi a transmis că se simte „abuzat”.

„Sunt supărat de rezultat… O primă repriză de nerecunoscut, noi, anturajul echipei, am așteptat altceva de la această partidă. Am fi vrut să vedem altceva. În prima repriză am avut cea mai modestă prestație din aceste 30 de etape. Nu i-am văzut niciodată așa de copleșiți, timorați, complexați.

În prima repriză am avut senzația că nu suntem pregătiți pentru un meci de o asemenea importanță, se juca locul 1. Dacă vrei victoria și să te bați pentru locul 1 trebuie să te lupți altfel. Jucătorii mi s-au părut marcați și de atitudinea, deciziile Barb-ului (Marian Barbu nr.). L-am făcut substantiv… Omul a venit la stadion, tot ceea ce a făcut în prima parte…

Tu să ai un fault de tipul cum a fost ăla la Mitriță, de tipul cum a fost asupra lui Safira, și tu să dai aut sau să treci cu vederea și până la urmă să-i dai galben lui Mitriță că protestează și vii și-i dai galben antrenorului că protestează… Este ceva deranjant să vezi toate prejudiciile astea aduse echipei noastre în ultimul timp”, a declarat Sorin Cârţu, conform fanatik.ro, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0.