Dorit de FCSB şi Rapid, Louis Munteanu a deschis scorul în meciul Farul - CFR Cluj! Execuţie superbă a atacantului lui Gică Hagi - Antena Sport

În acest sezon din Liga 1, Louis Munteanu a evoluat în 28 de meciuri pentru echipa lui Gică Hagi şi a marcat opt goluri, trei dintre acestea fiind marcate în play-off.

În play-off, Louis Munteanu a marcat o dublă, în Giuleşti, în victoria cu 2-1 în faţa celor de la Rapid şi a mai marcat un gol în remiza constănţenilor de la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, scor 1-1.

Gică Hagi s-a descătuşat când a fost întrebat despre jucătorii de la Farul doriţi de Gigi Becali la FCSB. „Regele” a avut o reacţie fermă şi asigură că nu se pune problema să discute despre transferuri până la finalul sezonului.

„Regele” încă nu şi-a revenit după ce, împotriva roş-albaştrilor, a suferit singura înfrângere din play-off-ul Ligii 1. Farul a învins-o pe Universitatea Craiova şi a urcat pe locul 4 în clasament.

„Am zis înainte, când joci cu echipe aşa şi eşti în play-off, important e să te gândeşti să marchezi, să joci fotbal. Trebuie să menţii spritul ofensiv, să pedalezi, să joci în continuare. E bine că am revenit de la 0-1, ne-am apărat cât am putut. Bine că am câştigat, venim din spate şi această victorie ne dă încredere mai bună.

Cojocaru e bine că a dat gol, atât! A şi marcat. Acum are nevoie de continuitate, pentru că fizic nu e la nivelul primei ligi. O duce 45 de minute, 60 de minute cu semnul întrebării. A fost un jucător foarte talentat, dar nu a avut continuitate nici la juniori. Acum stă foarte bine.

„Acum revenim la origini, o să mergem pe linia asta!”

Faceţi-l perlă… hai, nu! Eu am făcut 5 schimbări, nu mai jucători tineri. Ăştia suntem noi. Acum revenim la origini, o să mergem pe linia asta!