"Mihai Popescu şi Louis Munteanu la FCSB?" Gică Hagi s-a descătuşat când a fost întrebat despre jucătorii doriţi de Gigi Becali - Antena Sport

Mihai Popescu şi Louis Munteanu, pe lista de transferuri a FCSB-ului

Reacţie fermă a lui Gigi Becali Gică Hagi s-a descătuşat când a fost întrebat despre jucătorii de la Farul doriţi de Gigi Becali la FCSB. „Regele” a avut o reacţie fermă şi asigură că nu se pune problema să discute despre transferuri până la finalul sezonului.

„Regele” încă nu şi-a revenit după ce, împotriva roş-albaştrilor, a suferit singura înfrângere din play-off-ul Ligii 1. Farul a învins-o pe Universitatea Craiova şi a urcat pe locul 4 în clasament.

Gică Hagi s-a descătuşat când a fost întrebat despre jucătorii de la Farul doriţi de Gigi Becali

„Am zis înainte, când joci cu echipe aşa şi eşti în play-off, important e să te gândeşti să marchezi, să joci fotbal. Trebuie să menţii spritul ofensiv, să pedalezi, să joci în continuare. E bine că am revenit de la 0-1, ne-am apărat cât am putut. Bine că am câştigat, venim din spate şi această victorie ne dă încredere mai bună.