Fanii olteni, banner xenofob la “finala” de titlu cu U Cluj! Nu i-au iertat nici pe Atanas Trică şi Ţicleanu

Fanii Universităţii Craiova i-au atacat pe cei de la U Cluj la “finala” de titlu cu echipa lui Cristiano Bergodi. Suporterii olteni au afişat mai multe bannere, unul dintre ele xenofob.
Fanii Craiovei s-au legat şi de Atanas Trică, ce a evoluat în trecut la echipa lui Rotaru. Atanas Trică, nepotul regretatului Ilie Balaci, e în prezent atacant la U Cluj. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
“«Treceţi batalioane, române, Carpaţii», când îl cântaţi, să nu uitaţi / Că acolo vă închinaţi bunicilor noştri, fără al căror sacrificiu şi azi ungureşte vorbeaţi!”, a fost textul unuia dintre bannerele afişate de fanii olteni.
“Atanas, îţi curge prin vene sânge de zeu, dar partea stricată nu te va face leu!”, a fost textul unui alt banner, oltenii scriind cu albastru “zeu” şi cu roşu “trica”, aluzie la tatăl lui Atanas, Eugen Trică.
Suporterii olteni s-au legat şi de Aurel Ţicleanu. “Ţicleanu: «În nemernicia mea, ca un câine turbat / Am muşcat clubul sportiv istoric, care m-a crescut»”, a fost textul ultraşilor olteni.
