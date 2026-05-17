Jackpot pentru Universitatea Craiova după ce a câştigat titlul! Câţi bani intră în conturile lui Mihai Rotaru

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 22:23

Mihai Rotaru, în tribune, la un meci / Sport Pictures

Universitatea Craiova a reuşit eventul în Liga 1, după 35 de ani! Echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani) a făcut show în “finala” de titlu, cu U Cluj. Oltenii s-au impus cu 5-0, golurile fiind marcate de David Matei, Assad Al Hamlawi, o “dublă”, Anzor şi Luca Băsceanu.

Universitatea Craiova a dat şi o importantă lovitură financiară odată cu câştigarea titlului! 2.7 milioane de euro vor intra în contul clubului deţinut de Mihai Rotaru, din drepturile TV. La aceşti bani se adaugă sumele de la sponsori, ceea ce ar duce la peste 3 milioane de euro sumele obţinute numai din câştigarea campionatului.

Universitatea Craiova, jackpot după ce a reuşit eventul!

Universitatea Craiova va da un tun financiar dacă va reuşi să prindă o grupă europeană, aşa cum s-a întâmplat în acest sezon. Craiova va juca în preliminariile Champions League. Dacă va reuşi să treacă de turul 2 preliminar din Liga Campionilor, Craiova va avea asigurată prezenţa în grupa principală Conference League.

Dacă va izbuti să se califice în grupa principală din Liga Campionilor, Craiova va avea asigurată o sumă de circa 20 de milioane de euro, fără banii din bilete, care ar spori considerabil veniturile cu câteva milioane de euro. În acest sezon, Craiova a fost foarte aproape să prindă primăvara europeană, fiind eliminată dramatic, la meciul cu AEK din grupă, după ce grecii au marcat două goluri în ultimele minute ale meciului.

Craiova a primit 240.000 de euro şi pentru câştigarea Cupei României, dar banii au fost folosiţi de patronul Mihai Rotaru pentru a-i premia pe jucătorii olteni. Cu siguranţă ei vor avea un bonus şi pentru câştigarea campionatului.

