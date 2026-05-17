Assad Al Hamlawi, “dublă” de senzaţie în “finala” de titlu, cu U Cluj! A marcat al doilea gol cu călcâiul!

Bogdan Stănescu Publicat: 17 mai 2026, 21:48

Assad Al Hamlawi, după un gol marcat pentru Universitatea Craiova / Profimedia Images

Assad Al Hamlawi (25 de ani) a reuşit o “dublă” de senzaţie în “finala” de titlu a Universităţii Craiova cu U Cluj. Atacantul palestinian a marcat al doilea său gol în acest meci, în minutul 47, cu călcâiul, după ce marcase şi în minutul 8, atunci când a dus scorul la 2-0 pentru olteni.

Cotat la 1.4 milioane de euro de către transfermarkt.com, Al Hamlawi a ajuns la 11 goluri în acest sezon în Liga 1. A reuşit şi două assist-uri în campionat. Atacantul palestinian a înscris 5 goluri şi a dat două assist-uri şi în Conference League.

Al Hamlawi are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Atacantul cu 3 meciuri jucate pentru naţionala Palestinei a fost adus de Mihai Rotaru de la formaţia poloneză Slask Wroclaw, în schimbul sumei de 1 milion de euro.

Al Hamlawi a făcut junioratul în Suedia, evoluând la mai multe formaţii suedeze până să se transfere la Slask Wroclaw. A mai trecut şi pe la formaţia thailandeză Prime Bangkok. La Slask Wroclaw a înscris 7 goluri în 16 meciuri, în sezonul 2024-2025.

 

