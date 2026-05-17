Assad Al Hamlawi, “dublă” de senzaţie în “finala” de titlu, cu U Cluj! A marcat al doilea gol cu călcâiul!

Assad Al Hamlawi (25 de ani) a reuşit o “dublă” de senzaţie în “finala” de titlu a Universităţii Craiova cu U Cluj. Atacantul palestinian a marcat al doilea său gol în acest meci, în minutul 47, cu călcâiul, după ce marcase şi în minutul 8, atunci când a dus scorul la 2-0 pentru olteni.
Cotat la 1.4 milioane de euro de către transfermarkt.com, Al Hamlawi a ajuns la 11 goluri în acest sezon în Liga 1. A reuşit şi două assist-uri în campionat. Atacantul palestinian a înscris 5 goluri şi a dat două assist-uri şi în Conference League.
Assad Al Hamlawi, “dublă” de senzaţie în “finala” de titlu, cu U Cluj!
Al Hamlawi are contract cu Universitatea Craiova până în vara lui 2028. Atacantul cu 3 meciuri jucate pentru naţionala Palestinei a fost adus de Mihai Rotaru de la formaţia poloneză Slask Wroclaw, în schimbul sumei de 1 milion de euro.
Al Hamlawi a făcut junioratul în Suedia, evoluând la mai multe formaţii suedeze până să se transfere la Slask Wroclaw. A mai trecut şi pe la formaţia thailandeză Prime Bangkok. La Slask Wroclaw a înscris 7 goluri în 16 meciuri, în sezonul 2024-2025.
- Valentin Mihăilă a apărut alături de Mihai Rotaru după ce Craiova a luat eventul! Mesaj tranşant despre revenire
- Universitatea Craiova, noua campioană a României! Imagini fantastice de la sărbătoarea de titlu a oltenilor
- Coelho le-a mulţumit jucătorilor pentru event: “Felicitări lor pentru ce au făcut”
- Reacţia scurtă a lui Mihai Rotaru. A întrerupt imediat interviul: “Lăsaţi”
- Adrian Rus, anunţ despre viitorul lui după ce a cucerit eventul cu Universitatea Craiova!