Ştefan Baiaram şi-a anunţat plecarea de la Universitatea Craiova: “Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal”

Radu Constantin Publicat: 17 mai 2026, 22:46

Ștefan Baiaram / Sportpictures

Echipa Universitatea Craiova a câştigat duminică seara titlul de campioană a României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 5-0, formaţia Universitatea Cluj. Craiova a reuşit eventul în acest sezon.

La final de partidă, Ştefan Baiaram a anunţat că va părăsi Universitatea Craiova, dar pleacă cu un mare succes în palmares: eventul!

“Visez la acest moment de când m-am apucat de fotbal. Mă bucur că am luat campionatul cu echipa mea de suflet.

Mă bucur că am făcut eventul după 35 de ani. Niciodată de când sunt la Craiova nu am avut o echipă aşa de bună. Sunt mândru de colegii mei. Le datorăm fanilor această victorie. De când am început meciul mă aşteptam să câştigăm.

(n-red. Întrebat de un eventual transfer)Îmi doresc să plec!

Îmi doresc să fiu chemt la echipa naţională”, a declarat Ştefan Baiaram la Prima Sport.

