Filipe Coelho pregăteşte o surpriză pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj. Cele două echipe se vor duela azi, de la ora 20:30, pe arena “Ion Oblemenco”.
Universitatea Craiova are un avans de un punct faţă de U Cluj, înaintea meciului direct. Cu o victorie în această seară, oltenii vor cuceri primul titlu după o pauză de 35 de ani.
Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
Assad Al Hamlawi este surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru duelul “de foc” cu U Cluj. Atacantul va fi, cel mai probabil, titular pentru Universitatea Craiova, notează gsp.ro.
Vârful din Palestina a fost rezervă în ultimele trei meciuri disputate de Universitatea Craiova. În finala Cupei României, câştigată de olteni la loviturile de departajare cu U Cluj, Al Hamlawi a fost trimis în teren în repriza secundă. La fel s-a întâmplat şi în ultimul meci de campionat cu CFR Cluj, iar în urmă cu două runde, cu Dinamo, Assad a fost rezervă neutilizată.
În acest context, Monday Etim şi Steven Nsimba vor rămâne pe banca de rezervă şi au mari şanse să intre pe teren în a doua parte a jocului. Cei doi atacanţi au fost şi ei oameni de bază la Universitatea Craiova, în acest sezon. Etim a fost titular în finala Cupei României, iar Nsimba nu a făcut parte din lotul oltenilor.
Echipele probabile la Universitatea Craiova – U Cluj:
- Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Joao Goncalves, Glodean, Mogoș, Stevanovic, Teles, Nsimba, Etim, Băsceanu, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Fl. Ștefan
Absenți: Isenko, S. Lung jr (accidentați)
Antrenor: Filipe Coelho
- U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy
Rezerve: Lefter, Coșa, D. Codrea, M. Silva, Postolachi, A. Trică, Stanojev, Mendy, G. Simion, Pall, Gheorghiță, Murgia
Absenți: Chinteș, Capradossi, Fabry (accidentați)
Antrenor: Cristiano Bergodi
