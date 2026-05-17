Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile

Universitatea Craiova – U Cluj, meciul care poate decide titlul în Liga 1, se joacă duminică seară, de la ora 20:30. Partida de pe Ion Oblemenco va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

La câteva zile distanţă de finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare, tot în faţa lui U Cluj, oltenii pot realiza eventul. În cazul în care echipa lui Filipe Coelho se impune, titlul revine în Bănie.

Craiova este pe primul loc în acest moment, cu 46 de puncte, în timp ce U Cluj se află pe locul secund, cu 45 de puncte. U Cluj are mare nevoie de victorie, pentru a fi la mâna ei înaintea ultimei etape din play-off. Şi cu un egal pe Oblmenco, “şepcile roşii” rămân în viaţă, dar ar avea nevoie de o mână de ajutor în ultima etapă în acest scenariu.

Pe Ion Oblemenco se aşteaptă o atmosferă incendiară, acolo unde peste 30.000 de suporteri olteni îi vor încuraja pe jucătorii lui Filipe Coelho. U Cluj va fi susţinută de 450 de suporteri, la meciul care este sold out deja, iar biletele la negru se vând la preţuri uriaşe.

Până acum, în acest sezon din Liga 1, U Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de trei ori. Oltenii au câştigat duelul de la începutul sezonului, din iulie, cu 2-1. În returul sezonului regulat, de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie categorică a “şepcilor roşii”, scor 4-0.