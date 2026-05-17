Home | Fotbal | Liga 1 | Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile

Alex Masgras Publicat: 17 mai 2026, 10:37

Comentarii
Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30). Finala pentru titlu se joacă pe Ion Oblemenco. Echipele probabile

Universitatea Craiova - U Cluj / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Universitatea Craiova – U Cluj, meciul care poate decide titlul în Liga 1, se joacă duminică seară, de la ora 20:30. Partida de pe Ion Oblemenco va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La câteva zile distanţă de finala Cupei României, câştigată de Universitatea Craiova la loviturile de departajare, tot în faţa lui U Cluj, oltenii pot realiza eventul. În cazul în care echipa lui Filipe Coelho se impune, titlul revine în Bănie.

Universitatea Craiova – U Cluj LIVE TEXT (20:30)

Craiova este pe primul loc în acest moment, cu 46 de puncte, în timp ce U Cluj se află pe locul secund, cu 45 de puncte. U Cluj are mare nevoie de victorie, pentru a fi la mâna ei înaintea ultimei etape din play-off. Şi cu un egal pe Oblmenco, “şepcile roşii” rămân în viaţă, dar ar avea nevoie de o mână de ajutor în ultima etapă în acest scenariu.

Pe Ion Oblemenco se aşteaptă o atmosferă incendiară, acolo unde peste 30.000 de suporteri olteni îi vor încuraja pe jucătorii lui Filipe Coelho. U Cluj va fi susţinută de 450 de suporteri, la meciul care este sold out deja, iar biletele la negru se vând la preţuri uriaşe.

Până acum, în acest sezon din Liga 1, U Cluj şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de trei ori. Oltenii au câştigat duelul de la începutul sezonului, din iulie, cu 2-1. În returul sezonului regulat, de pe Cluj Arena, meciul s-a încheiat la egalitate, în timp ce partida din turul play-off-ului s-a încheiat cu o victorie categorică a “şepcilor roşii”, scor 4-0.

Reclamă
Reclamă

La meciul din finala Cupei României, scorul a fost 0-0 timp de 120 de minute, după care s-a trecut la loviturile de departajare. Ghinionistul serii a fost Iulian Cristea, cel care a ratat de la 11 metri şi a decis finala de la Sibiu

Echipele probabile:

  • Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvili, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Etim, Baiaram
    Rezerve: Joao Goncalves, Glodean, Mogoș, Stevanovic, Teles, Nsimba, Al-Hamlawi, Băsceanu, M. Rădulescu, Cicâldău, Al. Crețu, Fl. Ștefan
    Absenți: Isenko, S. Lung jr (accidentați)
    Antrenor: Filipe Coelho
  • U Cluj (4-3-3): Gertmonas – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic, Nistor – Macalou, Lukic, El Sawy
    Rezerve: Lefter, Coșa, D. Codrea, M. Silva, Postolachi, A. Trică, Stanojev, Mendy, G. Simion, Pall, Gheorghiță, Murgia
    Absenți: Chinteș, Capradossi, Fabry (accidentați)
    Antrenor: Cristiano Bergodi
Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"Prima reacţie a Alexandrei Căpitănescu după ce a adus România pe podiumul Eurovision: "Am făcut asta împreună"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia „finala” de titlu Univ. Craiova - U Cluj?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Observator
România a obţinut cel mai bun scor din istoria Eurovision. Alexandra Căpitănescu a adus 296 de puncte
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
Fanatik.ro
Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie
11:30

VIDEOBuffalo Sabres – Montreal Canadiens 8-3. Buffalo a înscris 7 goluri la rând şi a trimis seria în meciul 7
11:27

UPDATEXabi Alonso a semnat şi a fost prezentat oficial la Chelsea. Când va prelua echipa
11:13

Surpriza pregătită de Filipe Coelho pentru primul 11 al Universităţii Craiova, la meciul de titlu cu U Cluj
10:43

“Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga
10:30

Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro
10:02

Patru români, campioni în Ungaria. Succes istoric, după o hegemonie de şapte ani a lui Ferencvaros
Vezi toate știrile
1 Thomas Neubert ştie noul antrenor de la FCSB: “Pe 21 mai vine” 2 Artista din România care i-a refuzat banii lui Gigi Becali. “Îi lăsasem vreo 20.000. Mi-era rușine că îi iau înapoi” 3 Cine ar fi crezut: Marius Şumudică a semnat cu FCSB! Gigi Becali a dezvăluit de ce mutarea a picat, în final 4 Jose Mourinho pregăteşte o adevărată bombă la Real Madrid! Vrea să “fure” un star de la Barcelona: “Şoc în fotbal!” 5 Lovitură teribilă pentru Dan Şucu! Îl pierde gratis pe jucătorul pe care s-au plătit 10 milioane de euro! 6 Cristiano Ronaldo nu ştie să piardă! Moment ruşinos după finala Ligii Campionilor Asiei 2
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român