Cum poate ajunge Universitatea Craiova în grupa Champions League. Traseu infernal pentru olteni

Universitatea Craiova este echipa care a încheiat „hegemonia” celor de la FCSB. Oltenii au devenit campioni cu o etapă înainte de finalul sezonului, după ce au învins pe teren propriu Universitatea Cluj, scor 5-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea antrenată de Filipe Coelho va începe din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar traseul către faza principală a competiției este unul infernal.

Universitatea Craiova va începe din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova va fi echipa care va reprezenta România în turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar tragerea la sorți este programată pentru data de 16 iunie și va avea loc la Nyon (Elveția).

Oltenii vor fi cap de serie în cadrul tragerii la sorți, având un coeficient de 10,500. Pentru prezența în turul al doilea, campioana României s-ar putea duela cu Inter Club d’Escaldes, fosta adversară a FCSB-ului.

Cum ar putea arăta urnele pentru primul tur UCL

Urna capilor de serie:

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

FC Drita (Kosovo)*

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)

Vikingur Reykjavik (Islanda)

Kairat Almaty (Kazahstan)

Universitatea Craiova (România)

Riga FC (Letonia)

Klaksvik (Islanda)

Flora Talin (Estonia)

Larne FC (Irlanda de Nord)

Petrocub Hîncești (Moldova)

The New Saints (Țara Galilor)

Urna 2:

Inter Club d’Escaldes (Andorra)*

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)*

Differdange 03 (Luxemburg)*

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)*

ETO Gyor (Ungaria)*

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)*

Tre Fiori (San Marino)

Elbasani (Albania)*

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)*

ML Vitebsk (Belarus)

Notă: Tragerea pentru turul 1 are loc pe 16 iunie 2026, iar meciurile se joacă pe 7-8 iulie, respectiv 15-16 iulie.