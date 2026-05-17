Cum poate ajunge Universitatea Craiova în grupa Champions League. Traseu infernal pentru olteni

Universitatea Craiova este echipa care a încheiat „hegemonia” celor de la FCSB. Oltenii au devenit campioni cu o etapă înainte de finalul sezonului, după ce au învins pe teren propriu Universitatea Cluj, scor 5-0.
Gruparea antrenată de Filipe Coelho va începe din turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar traseul către faza principală a competiției este unul infernal.
Universitatea Craiova va începe din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor
Universitatea Craiova va fi echipa care va reprezenta România în turul 1 preliminar al UEFA Champions League, iar tragerea la sorți este programată pentru data de 16 iunie și va avea loc la Nyon (Elveția).
Oltenii vor fi cap de serie în cadrul tragerii la sorți, având un coeficient de 10,500. Pentru prezența în turul al doilea, campioana României s-ar putea duela cu Inter Club d’Escaldes, fosta adversară a FCSB-ului.
Cum ar putea arăta urnele pentru primul tur UCL
Urna capilor de serie:
- Shamrock Rovers (Irlanda)
- KuPS Kuopio (Finlanda)
- FC Drita (Kosovo)*
- Lincoln Red Imps (Gibraltar)
- FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)
- Vikingur Reykjavik (Islanda)
- Kairat Almaty (Kazahstan)
- Universitatea Craiova (România)
- Riga FC (Letonia)
- Klaksvik (Islanda)
- Flora Talin (Estonia)
- Larne FC (Irlanda de Nord)
- Petrocub Hîncești (Moldova)
- The New Saints (Țara Galilor)
Urna 2:
- Inter Club d’Escaldes (Andorra)*
- Levski Sofia (Bulgaria)
- Ararat-Armenia (Armenia)*
- Differdange 03 (Luxemburg)*
- Sabah FK (Azerbaidjan)
- Kauno Zalgiris (Lituania)
- Sutjeska Niksic (Muntenegru)*
- ETO Gyor (Ungaria)*
- Iberia 1999 (Georgia)
- Floriana (Malta)*
- Tre Fiori (San Marino)
- Elbasani (Albania)*
- Vardar Skopje (Macedonia de Nord)*
- ML Vitebsk (Belarus)
Notă: Tragerea pentru turul 1 are loc pe 16 iunie 2026, iar meciurile se joacă pe 7-8 iulie, respectiv 15-16 iulie.
Universitatea Craiova nu va mai fi cap de serie în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
La calificarea în turul al doilea de UEFA Champions League, situația se schimbă pentru formația antrenată de Filipe Coelho. Oltenii ar intra în urna a doua și ar putea da peste nume grele din fotbal.
Cel mai „negru” scenariu pentru campioana Ligii 1 ar fi o potențială dublă cu Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan.
Urna capilor de serie:
- Steaua Roșie (Serbia)
- Dinamo Zagreb (Croația)
- Slovan Bratislava (Slovacia)
- Lech Poznan (Polonia)
- NK Celje (Slovenia)
- Omonia Nicosia (Cipru)
- Shamrock Rovers (Irlanda)
- KuPS Kuopio (Finlanda)
- FC Drita (Kosovo)
- Lincoln Red Imps (Gibraltar)
- FK Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina)
- Vikingur Reykjavik (Islanda)
Urna 2:
- Kairat Almaty (Kazahstan)
- Universitatea Craiova (România)
- Riga FC (Letonia)
- KI Klaksvik (Insulele Feroe)
- Flora Tallinn (Estonia)
- Larne FC (Irlanda de Nord)
- Petrocub Hincesti (Moldova)
- The New Saints (Țara Galilor)
- AGF Aarhus (Danemarca)
- FC Thun (Elveția)
- Mjallby (Suedia)
- Beitar Ierusalim (Israel)
Notă: Tragerea pentru turul 2 are loc pe 17 iunie. Meciurile se joacă pe 21-22 iulie, respectiv 28-29 iulie.
Universitatea Craiova, șanse mari să fie cap de serie în turul al treilea
Universitatea Craiova ar putea avea o șansă uriașă dacă se califică în turul al treilea și ar putea fi chiar cap de serie în cadrul tragerii la sorți. Concret, dacă oltenii vor elimina în turul al doilea o echipă care ar fi fost cap de serie în faza următoare, atunci, automat, va ajunge în urna favoritelor.
Asta ar putea reprezenta un avantaj uriaș pentru gruparea din Bănie, care ar evita nume grele. Dacă se respectă calculul hârtiei, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, FC Drita, Lincoln Red Imps, FK Borac Banja Luka sau Vikingur Reykjavik.
Notă: Tragerea pentru turul 3 are loc pe 20 iulie. Turul are loc pe 4 și 5 august, returul pe 11 august.
În play-off, situația se complică în orice context, asta pentru că Universitatea Craiova ar putea da peste Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Lech Poznan sau AEK Atena.
Notă: Meciurile din play-off se trag la sorți pe 3 august. Se va juca pe 18-19 august, iar returul 25-26 august.
Europa League, o țintă care poate fi atinsă
Calificarea în grupa Europa League ar fi un obiectiv care poate fi atins pentru olteni. Parcursul până în play-off este unul la îndemână pentru „elevii” lui Coelho. Dacă vor fi eliminați în turul 2 al preliminariilor Ligii Campionilor, „juveții” vor ajunge în turul 3 al preliminariilor Europa League, acolo unde ar fi capi de serie.
Potrivit unei simulări, viitoarea adversară s-ar alege dintre: Petrocub Hîncești, The New Saints, AGF Aarhus, FC Thun, Mjallby și Beitar Ierusalim.
Prin accederea în play-off-ul UEFA Europa League, Craiova ar fi sigură de prezența în faza principală de Conference League, competiție în care a evoluat și în sezonul precedent. Acolo, oltenii ar fi în urna a doua.
Posibilele adversare ale campioanei României în play-off ar fi:
- Olympiakos (Grecia)
- Rangers (Scoția)
- Ajax (Țările de Jos)
- FC Copenhaga (Danemarca)
- Ferencvaros (Ungaria)
- Viktoria Plzen (Cehia)
- FC Salzburg (Austria)
- Celtic (Scoția)
- Shamrock Rovers (Irlanda)
- Besiktas (Turcia)
- KuPS Kuopio (Finlanda)
- FC Drita (Kosovo)
Notă: Tragerea pentru play-off are loc pe 3 august, iar meciurile se joacă pe 20 și 27 august.
- Nasser Al-Khelaifi, gest superb pentru finala cu Arsenal de la Budapesta! Decizia luată de președintele PSG
- Dramatism total! Andrei Raţiu şi Rayo au “salvat” Spania în minutul 90+4. Performanţa are impact asupra Champions League
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 7 mai
- Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”
- Luptă pe muchie de cuțit pentru locul suplimentar de UCL. Două meciuri, decisive după Bayern – PSG